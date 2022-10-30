戶政資料遭兜售 不知破口在哪 資安失守奢談國安

國外官網上取得的資訊。(翻攝自暗網)

蔡英文總統8月在數位發展部揭牌典禮，才再度強調「資安 就是國安」，不到兩個月就爆發戶政資料遭兜售事件。內政部 急撇清「並非從官網流出」，但無論兜售者如何取得資料，源頭都是來自戶政系統。中共對台文攻武嚇不斷，如今連民眾交給政府保管的個資 被販售也成日常，連資安都守不好的台灣政府，還奢談國安。

內政部戶政資料外洩並非首次，2020年就傳出，有網站拋出「台灣全國戶政登記資料庫」，當時資料來源也指向2019年內政部戶政司外洩，包含人名、地址、身分證字號、性別、出生年月日。內政部當時同樣否認內部外洩並稱是舊資料，全案最後不了了之。

此次戶政資料再度外洩，不僅20萬筆資料廣傳，兜售者還宣稱有2300萬筆，相當於全台灣人資料。內政部卻僅發新聞稿澄清，否認資料是從官網外洩，對於如何補破網卻隻字不提。

更可議的是，內政部對於資料何時被外洩、何時被上網販售，都是被動等到外界詢問才知情，如此一來，若駭客未上網賣，豈不沒人察覺？若該網站描述該筆個資為2018年資料屬實，過去四年究竟已轉賣幾手？賣了多少？又賣到哪裡？是否流向陸方？破口在何處？掌管全國人民戶政資料的內政部，至今無人知曉，也未感受到危機。

日前美國眾議院議長裴洛西訪台，中國大陸駭客入侵台灣關鍵基礎設施、癱瘓政府部門網站。蔡政府擴大禁止陸製產品，同時推出「資安即國安2.0」，成立數位部及專責的資通安全署，1年編列200億台幣（約6.2億美元）的預算，號稱要建立「堅韌、安全、可信賴的智慧國家」。

據有關單位調查，此案源頭為2018年內政部應主計總處要求資料介接時，由其他單位流出，面對詢問，內政部僅低調稱「不無可能，但無法證實」。但歷經此事，已證明政府資安把關顯有不足、數位治理能力更打上問號。當政府連民眾個資也守不住時，在這個數位時代洪流中，早已形成國安危機。