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修護霜誤用禁藥雌激素 3歲初經就報到

記者許政榆／台北30日電
傳有幼兒使用修護霜後出現「性早熟」，馬偕兒童醫院兒童內分泌科兼任醫師黃世綱近日於臉書PO文指出，近期門診收治不少2至3歲幼童出現乳房提早發育、初經報到等，皆因使用同款「修護霜」。(示意圖／ingimage)
傳有幼兒使用修護霜後出現「性早熟」，馬偕兒童醫院兒童內分泌科兼任醫師黃世綱近日於臉書PO文指出，近期門診收治不少2至3歲幼童出現乳房提早發育、初經報到等，皆因使用同款「修護霜」。(示意圖／ingimage)

標榜給成人使用的「We charming唯睛品」修護霜，醫師發現，有家長將其作為緩解幼兒異位性皮膚炎使用後，多名幼童出現性早熟症狀，意外發現產品含禁用雌激素。誼辰佳國際實業自主送驗後，證實部分修護霜含雌激素，疑誤用原料，已主動要求回收退費，主管機關已介入調查，依法最高可處500萬元（台幣，下同，約15.5萬美元）罰金。

馬偕兒童醫院兒童內分泌科兼任主治醫師黃世綱近期發文指出，近期有兒科醫師在臨床上發現有多名2到3歲幼童性早熟，男童乳房發育、乳暈變黑，3歲女童初經報到，家長發現共同點都是使用同一款修護霜。

誼辰佳國際實業負責人高名誼28日在官網說明，送驗庫存產品後，3批號驗出雌激素，經查是製造工廠因生產流程疏失，誤用錯誤原料。問題批號分別為0538，效期為2024年12月9日、批號1532，效期2025年3月17日、批號1533，效期2025年5月3日，並下架回收。

食藥署署長吳秀梅表示，雌激素是化粧品禁用成分，已通知桃園市衛生局調查，初步了解業者非惡意添加，但已違反化粧品衛生安全管理法，可處2萬以上、500萬以下罰鍰，不合格產品須回收銷毀，數量待查。

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