頂大理工不採計國文 學者憂人才培育

國文科於個人申請階段是否列入參採，頂大教授認為近似於策略性應用。(本報資料照片)

大學甄選入學委員會日前公告112學年（2023年）大學繁星推薦暨申請入校系參採學測科目，其中台大工學院多個系放棄參採學測國文，引發高教界熱議。學者直言，儘管台大此舉應該是招生 選才考量，但由頂尖大學龍頭開槍，國文科被策略性取捨，恐怕是告訴二類組的學生，國文不好還是有頂大可讀，可能會影響高中生學習國文科的意願。

受到少子化影響，不少大學多提前在個人申請階段就開始搶才。頂大也祭出招生策略，112學年台大工學院六系中，僅醫學 工程系、土木系參採國文，其他四系只參採英文、數A、自然。一名不具名的學者預測，若台大工學院策略奏效，明年招得比清交等校工學院好，便可能迫使其他學校跟進參採方式。

陽明交大副校長陳永富表示，近年部分二類組拔尖學生的國文學測分數欠佳，甚至級分僅個位數，卻也能透過個人申請上頂大資通訊相關科系。換句話說，雖然近年頂大更琢磨招生策略，但恐是告訴二類組的學生，國文不好也有頂大讀，可能影響高中生學習國文的意願，甚至放棄國文，對人才培育不見得是好事。

清大副校長戴念華也說，以教育目標來看，不贊同二類組科系陸續放棄參採國文科，國文是訓練文字表達能力，另一方面也是邏輯訓練；再者，則強化學生表達深度、加強個人論述。頂大優秀的學生應該各個面向都要有所涉獵，才能完善高中的基本訓練。

清大榮譽講座教授李家同表示，頂大理工學系不參採國文，形同告訴青年學子，理工學系不在乎人文素養，教育部 近年一再強調素養，當然也包含人文素養在內，去掉國文，顯然和教育改革扞格。

李家同舉例，擔任教務長期間也常接待國外學者，很多即便是理工背景，談論起文學、戲劇仍游刃有餘，頂大應希望學生除了專業外，還要有好修養，學生專業程度佳，但絕對不能是言語乏味、面目可憎的人。且沒有人文素養，將來也不太可能成為領導人物。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則認為，每科均有中上水準的學生才是台大具備國際競爭力應有的思維，也許國文科門檻不必設太高，但以頂大工學院而言，至少應有均標水準。

中央大學文學院長李瑞騰則談到，或許教學者不必固守過去的套路，教學方式、制度都能改變，思考怎麼教對非文科的學生會更好，喚起社會對文科的重視。