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金門大橋通車 車程5分鐘 建了12年

記者蔡家蓁、蔡晉宇／金門30日電
張震宇指著即將完工的金門大橋，想著多年的使命，即將完成，相當感動。(記者蔡家蓁／攝影)
張震宇指著即將完工的金門大橋，想著多年的使命，即將完成，相當感動。(記者蔡家蓁／攝影)

全台最長、串連大小金門的跨海金門大橋今天通車，這座橋研議20年、興建近12年，從馬政府建到蔡政府，曾被譏為「選舉浮橋」，施工期間風波不斷，先後由三個廠商接手，接下來金門到廈門的金廈大橋計畫將成焦點。

蔡英文總統原定今天要主持通車典禮，因氣候及維安等考量，在前天通知取消，改由行政院副院長沈榮津出席主持，前總統馬英九則會出席。

金門大橋連接金門本島和烈嶼鄉，西起小金門湖埔路，東到大金門金寧鄉湖下慈湖路，全線長約5.4公里，在馬政府任內動工興建，原定2016年完工，期間風波不斷，通車時間晚6年。

金門大橋為台灣最長跨距海上橋梁工程，工程難度因為天氣與海象惡劣而大幅提高，包含須克服金門強勁的13級東北季風、6.3公尺潮汐變化，以及秒速1到1.4公尺的強勁海流，打樁要鑽掘堅硬花崗岩地質等困難。

其實大橋從招標開始就命運多舛，招標五次才由樺棋營造得標，因資格不符重新招標；三次流標後才由國登營造得標；但2016年6月底工程進度嚴重落後，交通部以國登營造無履約能力逕行解約，再由東丕營造接手。施工期間陸續傳出三起重大工安意外，兩人死亡、一人失蹤至今仍未尋獲。

縣長楊鎮浯表示，金門大橋規畫「三分交通、七分觀光」，通車後，大小金門的交通不再因天候海象船班停駛。

烈嶼民眾過去來往大小金門，只能靠搭船，半小時1班，航行15到20分鐘；有了金門大橋，車程只要5分鐘。烈嶼民眾表示，通車雖然生活、就醫更便利，也怕平靜小島遭衝擊。

堪稱台灣橋梁興建史難度最高的金門大橋，工程幕後主要推手是高公局第二新建工程處第五工務所主任張震宇，他將功成身退離開金門。為了蓋橋，他待在金門12年，但從未好好在金門旅遊，也曾婉拒調回台灣，未來願將經驗分享給馬祖大橋的施工單位，能少走一點冤枉路。

60歲張震宇是南投縣草屯人，有20多年道路工程經驗，參與過二高、國道6號、雪隧、鵬灣大橋等工程，人生第一次的「金馬獎」卻是到金門蓋跨海大橋。他始終埋首工程，從未好好旅遊。他說，每周路線都是機場、工務所、工地3點無限循環，接下來打算好好休假，在金門深度旅遊。

張震宇一路見證工程從無到有，從一片荒煙蔓草，到如今大橋通車，感觸很多。他笑說，很多工程師被他連哄帶騙過來，後來大家看到小金門老人家要坐船、追船，甚至天候不佳無法就醫，大家只有一個信念，就是把橋做好。曾有長官問他要不要調回本島，他因此婉拒。

張震宇說，工程是傳承，從失敗中學習及累積經驗，接下來要拆除海上棧橋，約明年6月功成身退撤離。

金門大橋今通車 串連大、小金門的跨海金門大橋今將通車，金門的交通不再因天候海象中...
金門大橋今通車 串連大、小金門的跨海金門大橋今將通車，金門的交通不再因天候海象中斷，當地民眾交通、就醫可望更便利，這座跨海大橋從研議到興建耗費卅多年，波折不斷，縣府決定未來對非低碳車輛總量管制。(中央社)
認識金門大橋（幣別：台幣） 製表／蔡家蓁、施鴻基 製表／蔡家蓁、施鴻基
認識金門大橋（幣別：台幣） 製表／蔡家蓁、施鴻基 製表／蔡家蓁、施鴻基

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