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人為損古物 台北故宮前院長馮明珠：史無前例

台灣新聞組╱台北29日電
台北故宮博物院前院長馮明珠認為，只要遵循專業，文物就不會發生人為損害。(本報資料照片)
台北故宮博物院前院長馮明珠認為，只要遵循專業，文物就不會發生人為損害。(本報資料照片)

台北故宮三件文物毀損，已退休的故宮人員表示，簡直讓人不可置信，指故宮器物處訓練嚴謹，過去從未發生類似事件，「故宮退休群組」對此感到相當難過；前故宮博物院院長馮明珠也指出，故宮文物跨海遷台到北溝、再到台北外雙溪，萬里遷運送從未受損，人為損壞更是史無前例。

本報系聯合報報導，中華文物協會常務理事王定乾表示，每件故宮藏品都是前人艱困地從大陸帶到台灣，身為故宮，應該要把每件藏品都視為國寶、生命之物，且，文物打破就不能再有，即使修復，價值也天差地遠，有句話說「瓷器毛了邊，不值半分錢」就是這意思。

王定乾說，瓷器很脆弱，專業人員照道理不應該犯這種錯誤，一般的藏家就算了，身為故宮人，怎麼犯這種錯誤。

故宮退休人士表示，故宮的文物保存一直做得非常好，對於這次的人為疏失簡直不敢置信，在她經驗值裡，從未發生過這樣的事。

台北中國時報報導，前院長馮明珠指出，故宮文物歷經數千公里遷徙，再到前任秦孝儀院長、周功鑫院長都有過大盤點，檔案上都清清楚楚，一件不少；這些文物由代代故宮人守護、傳承至今，管理人員也都專業且富經驗，人為損壞「基本上沒有」。

馮明珠說，故宮的文物不論是清點或策展前的「健康檢視」，都會協同維修單位或由專業資深的庫房管理人員共同參與，只要遵循研究人員的專業，就不會有問題；她說，會讓文物摔落令人驚訝。

故宮文物源自宋、元、明、清四朝宮廷收藏，清帝遜位後躲過了各系軍閥、北洋政府的插手正式成立故宮博物院；而後九一八事變爆發，日軍全面侵華，故宮文物分成三批萬里遷運，又於戰後陸續啟運還都；1948年秋，國共戰爭形勢逆轉，在故宮常務理事朱家驊、王世杰、傅斯年、徐鴻寶等人主張下，擇精品運台，又經歷三次遷運作業。

已故的最後一位國寶押運人索予明就曾回憶，當時為了安全守護國寶，許多私人行李都丟下船，為了體積龐大的「碧玉屏風」不被碰撞，他更是每個夜裡都偎著屏風而睡。

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