傳3毀損文物值25億…國寶難投保 卡在天價保費

台北故宮三件明、清朝瓷器文物遭打破事件，引發各界譁然，瓷器是故宮最多、也最脆弱的文物。圖為民眾在故宮觀看明 嘉靖 嬌黃綠彩雙龍盤（左）。(記者蘇健忠／攝影)

台北故宮瓷器文物被摔成碎片，引發各界譁然，故宮院長吳密察昨表示，破損文物因沒鑑價、投保金額天價，故宮文物未買保險 ，賠償責任還待確認。

產險公司表示，故宮文物要投保沒問題，重點是如何「對價」，假如真要幫文物買保險，天價保費 恐非政府可負擔，而保險公司也無力承擔，一定要有再保公司分擔，或是透過共保方式解決。

吳密察表示，僅出借展覽、移至南院時才會加保。在他院長任內，這是唯三毀損的文物，對於如何賠償，他說沒有想到同仁作業疏失是不是有賠償責任，後續要再問政風和公務員懲戒委員會。

對於外傳3件文物市值高達25億台幣(約7711萬美元)，吳密察僅說，他詢問過同仁可參照市場流通的數目，他不便透露價格，但絕對遠遠低於25億台幣。他坦言，破損後一定減損價值，只是打幾折不得而知。

產險業者直說，「什麼都可以投保，只是對價願不願意接受而已」，由於稀有文物的市場非常小，且難以對價，只要不容易鑑價，保險公司就很難報價，只能從最壞角度報價，保險價格當然就很貴。

業者說，保險定價有精算機制，保額與風險機率都跟保費有關，若價值很高，出事機率極低，保費不見得會非常貴，重點是故宮文物價值很難估算。

業者也說，文物、骨董要投保，應會歸類在責任險，以過去藝術品展覽投保經驗，通常是與保險公司另外談條件，針對展覽期間的安全性等狀況，推出一個保險並報價，但客製化商品一定比較貴。

產險業高層說明，藝術品多可保險，主因有些藝術品在市場上有市價行情，例如經過富比士拍賣 會的競標等；相較之下，故宮文物從來沒賣過、也不可能拿出來賣，基本上很難估算價值，對價上已先有難度，假設故宮真的想要投保，因無法以金錢加以估計，必須事先約定賠償金額，故屬於定額保險，只要故宮與保險公司約定好額度，沒有不能投保的問題。

但該高層坦言，故宮文物的保險問題浮上檯面，故宮滿山寶藏若真要投保，天價保費恐怕連政府也無力負擔。