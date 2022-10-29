反對台港故宮交流…獨派故宮院長被控用人凌駕專業

台北故宮院長吳密察。(本報資料照片)

台北故宮驚傳有三件文物毀損，儘管故宮院長吳密察指出，僅一件是人為作業疏失，其餘兩件排除人為因素。但據知情人士透露，吳近年大力推動文物數位化、晉用舊部屬、遇缺不補等，是造成文物毀損的遠因。

本報系聯合報報導，知情人士表示，造成文物破損的遠因，在於吳密察自2019年上任以來，所有故宮新聘人員都是吳過往的下屬或學生，用人凌駕專業之上，再加上南院及故宮本院展量增加，故宮人員卻遇缺不補，人員加起來只剩下吳密察上任前的三分之二。

此外，由於吳密察大力推動文物數位化，導致文物頻繁進出庫房、移來移去，增加了文物毀損率。而這3件故宮文物加起來價值絕對超過新台幣2億元(約617萬美元)。

對此，吳密察表示，故宮數位化從2000年起進行文物數位化，沒有停下腳步。

台北中國時報報導，吳密察在陳水扁總統任內首度入閣，2010年退休 後，參與獨派大佬辜寬敏創辦的新台灣國策智庫，個人獨派色彩濃烈，多次發表「反中」言論。今年7月香港 故宮成立，吳密察更在立法院答詢表示，台港故宮不能有正式交流。

據報導，中廣董事長趙少康表示，故宮打破館藏文物是世界級笑話，吳密察應拿身家財產出來賠。他說，過去抗日時，政府把故宮國寶運來運去都完好無缺，怎麼現在放故宮反而被打破，不可思議；下封口令更不應該。

國民黨 文傳會主委洪孟楷認為，要不是吹哨者，破損的三件文物恐永遠被封存黑箱中；故宮摔碎的不只在文物的價錢高低，更徹底摔碎民眾對故宮文物專業的信心。若吳密察所言屬實，有兩件文物是保存箱打開後就發現已經破損，問題更嚴重，代表過去收藏方式完全未盡保護文物效果；故宮應告訴民眾，發生事件後有沒有徹底清查所有收藏文物，受損的真只有這三件？