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台北故宮2年人為毀損3文物 傳高層下令封口

台灣新聞組╱台北29日電
故宮受損文物 資料來源：故宮博物院
故宮受損文物 資料來源：故宮博物院

國民黨立委陳以信昨在立法院國是論壇中表示，有台北故宮博物院文物被摔破，且不只一件，故宮高層卻下令掩蓋，引發社會譁然。故宮院長吳密察昨天強調絕無隱匿，破損的三件瓷器皆列為一般古物，其中一件是人為疏失，全案已移送考績會，懲處程序刻正進行。

來源：聯合影音網

本報系聯合報報導，這次受損的三件文物皆未對外展出過，分別是「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」與「清乾隆青花花卉盤」。

陳以信表示，接獲檢舉指「嬌黃釉綠彩龍紋碗」（應為嬌黃綠彩雙龍小碗）被故宮打破，是去年2月執行文物數位典藏計畫時，將此綠彩龍紋碗移出庫房時不慎摔破，事發後相關人員立即向吳密察報告，吳卻下令對該器物不得點交、不得記錄，在進行修復之前，也不得做檢視報告，尤其要求相關人員封口，所有相關文件都用最高密件處理，以免留下任何證據。

陳以信表示，如果此事為真，會是故宮有史以來第一次打破國寶，必須追查吳密察的行政、政治責任。陳說，故宮摔破國寶或許不是故意，但事後試圖隱匿就是故意。

故宮前院長周功鑫昨表示，從專業的角度來看，這次瓷器損毀事件顯而易見的是持拿瓷器的故宮工作人員所受的專業訓練有待加強。

關於文物修復進度，吳密察表示，「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」正在修復當中，「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」等待處理，第三件「清乾隆青花花卉盤」則待懲處程序完結、責任釐清後，才會啟動檢視跟修復。

台北故宮三珍貴文物慘遭毀損的消息，引起不少大陸民眾關切，不少網友以各種粗話表達對台北故宮發生這種疏忽的憤怒，更不乏要求台北故宮將文物歸還北京故宮。但也有網友緩頰稱，「在博物館工作的，能接觸文物的，哪個沒有摔過東西？」還有人表示，「前陣子央視去拍三星堆，攝像不也跌倒把青銅器都給砸碎了？」

台北中國時報報導，台北故宮曾被列為全世界前三大博物館，卻被爆出3件典藏瓷器破損，外傳文物市值達25億元(台幣，下同，約7711萬美元)，吳密察堅決強調「遠遠低於這個數字」。據專業藝術鑑定學者葉國新估計，3件文物的市場參考值在2000至5000萬元左右，但破損後即便可以修復，市場的估價恐會腰斬。

故宮院長吳密察28日說明文物破損情況，強調絕無隱匿。(記者蘇健忠／攝影)
故宮院長吳密察28日說明文物破損情況，強調絕無隱匿。(記者蘇健忠／攝影)

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