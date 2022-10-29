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大巨蛋弊案 趙藤雄行賄等罪判7年 李述德圖利判9年

台灣新聞組／台北29日電
遠雄集團創辦人趙藤雄涉及大巨蛋等四大弊案遭判刑七年。（本報資料照片）
遠雄集團創辦人趙藤雄涉及大巨蛋等四大弊案遭判刑七年。（本報資料照片）

遠雄集團創辦人趙藤雄被控在「大巨蛋案」行賄公務員、違反證交法等罪，財政部前部長李述德於台北市政府財政局長任內與遠雄議約被控圖利，全案歷經五年審理，台北地院昨天宣判，趙藤雄被依行賄罪判刑七年，李述德判刑九年，可上訴。

趙藤雄偵查中羈押禁見，被具體求刑24年，獲天價5億5000萬元(台幣，以下同，約1712萬美元)交保；李述德被控圖利廠商30億元(約9341萬美元)，被求刑十年，針對判決結果，台北地檢署指出，待收判後再決定是否上訴。

國民黨新北市議員周勝考包攬遠雄土方工程，護航遠雄土城開發案，被依行收賄重罪判十年徒刑；至於被檢方依圖利、偽造文書罪起訴求刑九年的財團法人台灣建築中心執行長許銘文，因事證不足獲判無罪。

「大巨蛋案」共包括議約案、遠雄集團掏空案、新北市土地工程開發行賄案、眷村改建行賄案四大區塊案情。

李述德是「大巨蛋案」甄審委員、召集人、議約主談人，獲台北市前市長馬英九授權議約。判決指出，李述德附和廠商，大幅讓遠雄減免應負的責任，契約中有關地上權、營運資產、違約金、營運權利金，全朝對市府不利的方向發展；合議庭痛批，李罔顧台北市民信賴，有辱官箴、破壞國家法治，不應薄懲。

趙藤雄被控違反證交法、行賄等七大罪狀，合議庭認定趙犯五個行賄罪，但證交法無罪，而趙的行賄對象是新北市議員周勝考、新北市城鄉局科長海治平、營建署城鄉發展前分署長洪嘉宏、廠商徐宏宇、黃慶銘。

趙藤雄行賄是為推展新北市土地開發案與台南精忠、新店莊敬、新竹成功與東大路、新竹光復、台中南屯、中和台貿眷改案，他期約或交付賄款超過9000萬元，實支700多萬元，2014年營建署前署長葉世文貪汙案爆發，趙才未再付賄款。

合議庭指趙藤雄法治觀念淡薄，為求遠雄建設能順利得標眷改案，與公務員期約甚至交付賄賂，助長收賄惡習，就各次行賄罪分別判處一到二年有期徒刑，定應執行刑有期徒刑七年，褫奪公權二年。

全案檢方共起訴31名被告，趙藤雄多名親友捲入，包括趙藤雄長子趙文嘉（時任遠雄建設董事長），次子趙信清（時任遠雄人壽總經理），兄弟倆被控證交法非常規交易罪，均獲判無罪；不過，趙藤雄小姨子趙玉女、陳玉梅侵占大巨蛋工程鋼筋下腳料，被依業務侵占罪各判刑八月。

遠雄副總經理楊舜欽表示，大巨蛋招標過程，遠雄集團一切依法、依契約辦理，審查過程也依程序進行，並無從中獲取不當利益。

財政部前部長李述德擔任北市財政局長期間，涉與遠雄議約圖利，遭重判九年徒刑。（本報...
財政部前部長李述德擔任北市財政局長期間，涉與遠雄議約圖利，遭重判九年徒刑。（本報資料照片）
國民黨新北市議員周勝考護航遠雄土地開發案，涉行收賄遭重判十年徒刑。（本報資料照片...
國民黨新北市議員周勝考護航遠雄土地開發案，涉行收賄遭重判十年徒刑。（本報資料照片）

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