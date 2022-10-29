大巨蛋弊案 趙藤雄行賄等罪判7年 李述德圖利判9年

遠雄集團創辦人趙藤雄涉及大巨蛋等四大弊案遭判刑七年。（本報資料照片）

遠雄集團創辦人趙藤雄被控在「大巨蛋案」行賄公務員、違反證交法等罪，財政部 前部長李述德於台北市政府財政局長任內與遠雄議約被控圖利，全案歷經五年審理，台北地院昨天宣判，趙藤雄被依行賄罪判刑七年，李述德判刑九年，可上訴。

趙藤雄偵查中羈押禁見，被具體求刑24年，獲天價5億5000萬元(台幣，以下同，約1712萬美元)交保；李述德被控圖利廠商30億元(約9341萬美元)，被求刑十年，針對判決結果，台北地檢署指出，待收判後再決定是否上訴。

國民黨新北市議員周勝考包攬遠雄土方工程，護航遠雄土城開發案，被依行收賄重罪判十年徒刑；至於被檢方依圖利、偽造文書罪起訴求刑九年的財團法人台灣建築中心執行長許銘文，因事證不足獲判無罪。

「大巨蛋案」共包括議約案、遠雄集團掏空案、新北市土地工程開發行賄案、眷村改建行賄案四大區塊案情。

李述德是「大巨蛋案」甄審委員、召集人、議約主談人，獲台北市前市長馬英九 授權議約。判決指出，李述德附和廠商，大幅讓遠雄減免應負的責任，契約中有關地上權、營運資產、違約金、營運權利金，全朝對市府不利的方向發展；合議庭痛批，李罔顧台北市民信賴，有辱官箴、破壞國家法治，不應薄懲。

趙藤雄被控違反證交法、行賄等七大罪狀，合議庭認定趙犯五個行賄罪，但證交法無罪，而趙的行賄對象是新北市議員周勝考、新北市城鄉局科長海治平、營建署城鄉發展前分署長洪嘉宏、廠商徐宏宇、黃慶銘。

趙藤雄行賄是為推展新北市土地開發案與台南精忠、新店莊敬、新竹成功與東大路、新竹光復、台中南屯、中和台貿眷改案，他期約或交付賄款超過9000萬元，實支700多萬元，2014年營建署前署長葉世文貪汙案爆發，趙才未再付賄款。

合議庭指趙藤雄法治觀念淡薄，為求遠雄建設能順利得標眷改案，與公務員期約甚至交付賄賂，助長收賄惡習，就各次行賄罪分別判處一到二年有期徒刑，定應執行刑有期徒刑七年，褫奪公權二年。

全案檢方共起訴31名被告，趙藤雄多名親友捲入，包括趙藤雄長子趙文嘉（時任遠雄建設董事長），次子趙信清（時任遠雄人壽總經理），兄弟倆被控證交法非常規交易罪，均獲判無罪；不過，趙藤雄小姨子趙玉女 、陳玉梅侵占大巨蛋工程鋼筋下腳料，被依業務侵占罪各判刑八月。