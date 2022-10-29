我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登11月訪埃及、赴亞洲出席東協峰會 賀錦麗接續出訪

搬梯爬上2樓 持槍3匪洗劫紐約華裔家 母護3女飽受驚嚇

PO親密照算性騷 丁允恭二審加重判撤職、停用3年

台灣新聞組／台北29日電
總統府前發言人丁允恭和電視台女記者在辦公室發生性行為，二審改判撤職停止任用3年。(本報資料照片)
總統府前發言人丁允恭和電視台女記者在辦公室發生性行為，二審改判撤職停止任用3年。(本報資料照片)

總統府前發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間，與電視台女記者在辦公桌發生性行為，分手後又在臉書傳親密合照，監察院彈劾後移送懲戒法院，一審判丁撤職並停止任用兩年，二審廢棄原判決，認為丁上傳親密照屬於性騷擾，加重改判撤職並停止任用三年，全案確定。

丁允恭2013年10月訂婚後，因職務結識女記者並交往，兩人在高雄市新聞局長辦公室、職務宿舍交媾四次，女方兩度墮胎：女記者2017年北上工作，想與丁分手，丁為挽回感情，在臉書上傳親密合照，兩人情事曝光。

一審認為，丁允恭身為高階公務員，卻在辦公室發生性行為，貿然在臉書公開親密合照，行為放蕩不檢，但合照看不出有性意味或性別歧視意涵，並不構成性騷擾，監察院不服提上訴。

二審指出，性騷擾不侷限於具有「性意味」為前提，丁允恭在臉書上公開與女記者的合照，雖十分鐘後就下架，但女記者為此被傳是「破壞家庭的小三」，深受流言所苦，讓女記者受到負面評價，影響與其他異性交友的機會，丁的行為已構成性騷擾，廢棄原判決，改判丁較重的懲戒處分。

鏡週刊報導，丁允恭得知判決結果，感到憤怒和遺憾，在臉書發表千字長文表達憤怒與遺憾，表示深感司法體系缺乏公平正義、法官缺乏道德勇氣。他說自己兩年間沒辦法擺脫地獄般的生活，連妻子都受波及。生平最重視名譽、也自認是尊重女權的進步人士、力挺同婚等性別運動，被貼上性騷標籤，生不如死。

丁允恭控訴監察院是政治辦案，認為二審改判不公，直言：「許多貪贓枉法構成刑事責任的個案都沒有如此嚴重，對於懲戒法院的標準感到匪夷所思」，將研議提再審與憲法訴訟，針對性騷擾防治法聲請釋憲，盼不得恣意擴張性騷擾的法律解釋，求取社會公平正義。

性騷擾 臉書 歧視

上一則

社群之夜殘酷舞台 陳時中成尷尬王

下一則

談林智堅論文案 台大新校長陳文章：該講的話一定講

延伸閱讀

被控性騷男星 凱文史貝西無罪 律師：感謝陪審團識破虛假指控

被控性騷男星 凱文史貝西無罪 律師：感謝陪審團識破虛假指控
涉性騷佳麗 美國小姐副總下台 受害人質疑調查不透明

涉性騷佳麗 美國小姐副總下台 受害人質疑調查不透明
校長性騷實習生 全國中小學校長協會：遺憾與抱歉

校長性騷實習生 全國中小學校長協會：遺憾與抱歉
冷眼集／ 一碰政治就雙標 監院難有公信力

冷眼集／ 一碰政治就雙標 監院難有公信力

熱門新聞

張瑞玲努力到最後一刻，不放過任何可以活下去的機會。(取材自臉書)

台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」

2022-10-26 21:26
周玉蔻曝光年輕時的舊照。（Hit Fm提供、截圖自臉書）

69歲周玉蔻「清純嫩照」曝光 網驚呼：超越林青霞

2022-10-25 21:52
菲律賓籍男子肯尼斯（Kenneth Bolivar Distura）2019年在西雅圖搭長榮航空班機赴台，飛行到一半竟起色心，撫摸鄰座的美籍女子胸部，還撕裂對方的內褲、指侵她下體。（本報資料片）

長榮機上撕乘客內褲還指侵 禿頭菲男假釋付保護管束

2022-10-24 21:57
對於蔡英文（右）所謂矽盾之說，專家反而覺得，台灣在半導體市場主導地位反而讓自己更加危險，左為張忠謀。（路透）

FT：台積電困迫美中角力之間 對台灣是絆網而非矽盾

2022-10-24 04:34
民進黨立法委員王定宇。 圖／本報系資料照

王定宇：習近平黨政軍一把抓 「稱帝」後雞犬皆升天

2022-10-23 10:57
台灣陸委會發布民調，結果顯示，對於中共20大報告宣稱不承諾放棄使用武力，有9成左右民眾強烈反對。圖為慶祝雙十國慶的民眾。(美聯社)

中共不放棄武力犯台 民調：近9成台人強烈反感

2022-10-27 10:58

超人氣

更多 >
北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺

北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺
僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺

僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺
你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們

你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們
舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫

舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫
裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認

裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認