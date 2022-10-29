PO親密照算性騷 丁允恭二審加重判撤職、停用3年

總統府前發言人丁允恭和電視台女記者在辦公室發生性行為，二審改判撤職停止任用3年。(本報資料照片)

總統府前發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間，與電視台女記者在辦公桌發生性行為，分手後又在臉書 傳親密合照，監察院彈劾後移送懲戒法院，一審判丁撤職並停止任用兩年，二審廢棄原判決，認為丁上傳親密照屬於性騷擾 ，加重改判撤職並停止任用三年，全案確定。

丁允恭2013年10月訂婚後，因職務結識女記者並交往，兩人在高雄市新聞局長辦公室、職務宿舍交媾四次，女方兩度墮胎：女記者2017年北上工作，想與丁分手，丁為挽回感情，在臉書上傳親密合照，兩人情事曝光。

一審認為，丁允恭身為高階公務員，卻在辦公室發生性行為，貿然在臉書公開親密合照，行為放蕩不檢，但合照看不出有性意味或性別歧視 意涵，並不構成性騷擾，監察院不服提上訴。

二審指出，性騷擾不侷限於具有「性意味」為前提，丁允恭在臉書上公開與女記者的合照，雖十分鐘後就下架，但女記者為此被傳是「破壞家庭的小三」，深受流言所苦，讓女記者受到負面評價，影響與其他異性交友的機會，丁的行為已構成性騷擾，廢棄原判決，改判丁較重的懲戒處分。

鏡週刊報導，丁允恭得知判決結果，感到憤怒和遺憾，在臉書發表千字長文表達憤怒與遺憾，表示深感司法體系缺乏公平正義、法官缺乏道德勇氣。他說自己兩年間沒辦法擺脫地獄般的生活，連妻子都受波及。生平最重視名譽、也自認是尊重女權的進步人士、力挺同婚等性別運動，被貼上性騷標籤，生不如死。

丁允恭控訴監察院是政治辦案，認為二審改判不公，直言：「許多貪贓枉法構成刑事責任的個案都沒有如此嚴重，對於懲戒法院的標準感到匪夷所思」，將研議提再審與憲法訴訟，針對性騷擾防治法聲請釋憲，盼不得恣意擴張性騷擾的法律解釋，求取社會公平正義。