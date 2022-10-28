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國發會：半導體去台化 全世界停止運轉

記者陳素玲、鄭媁／台北28日電

針對美國國務卿布林肯表示中國大陸將加強對台施壓，是否將導致全球半導體供應鏈「去台化」？國發會主委龔明鑫昨天說，去台化是國外有些半導體廠商如英特爾執行長基辛格帶此風向，但以台灣半導體實力，去台化全世界就會停止運轉；反而國際很多企業「去中化」，管制人才到大陸工作，台灣可趁此將人才及產能留在台灣，化危機為轉機。

經濟部昨在行政院會報告「美國對中國半導體管制及我方因應策略」。為維繫台灣半導體產業競爭力及關鍵地位，經濟部長王美花在院會後記者會表示，經濟部已修正「產業創新條例」第十之二條送行政院審查，將從稅務優惠、對岸不當挖角人才等修法防堵，盼盡快完成審查送立法院審議。

蘇貞昌表示，台灣半導體產業經過40年努力，不但對台灣經濟發展至關重要，也成為全球供應鏈關鍵力量。他說，3年前美中貿易大戰，台灣因勢利導，能把相關遷出中國大陸的產業引進台灣，有這3年的榮景是所有部會、國人有遠見、有魄力、團結的結果，危機同樣是轉機、利基也是根基，如何把握，大家要戒慎恐懼。

立法院經濟委員會昨天邀請龔明鑫業務報告，立委關切布林肯的談話對台灣經濟的影響，以及美國晶片法案引發媒體提及全球半導體可能因此「去台化」，是否有人在帶風向？政府有何因應作為？

龔明鑫說，以台灣半導體實力，若去台化，全世界就停止運轉，台灣在半導體供應鏈扮關鍵角色，因台灣晶圓代工占六成以上，封裝測試也六成，沒有國家可取代這個角色，台灣強化動能才重要，不擔心這種事情。

中央大學經濟系教授邱俊榮說，前兩年景氣爆發性成長，尤其半導體產能最亮眼，價量增加對出口貢獻很大，但今年國際整體需求轉趨低迷，和前兩年相比落差不小。他認為，未來內需溫和，但外需不佳，最直接影響是出口端，間接影響則是投資，連帶使資本支出將被壓抑，最後影響到消費面；現階段政府除擴大財政支出，呼籲也可藉此機會重新審視產業布局、產業轉型，例如不受景氣影響的產業，包括軟體、智慧應用、高品質內需等。

供應鏈 布林肯 投資

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