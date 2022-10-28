風光2年遇逆風 科技業也加入無薪假行列

總體經濟變差，民生消費需求減弱，享有兩年高成長的科技業開始放無薪假。(本報資料照片)

總體經濟變差，民生消費需求減弱，享有兩年高成長的科技業也遭遇逆風。這股寒風近來吹向半導體業，包括台積電 、聯電、南亞科、旺宏及日月光等指標大廠資本支出紛踩煞車，對本季及明年上半年景氣也轉趨保守。面板大廠群創昨天更宣布，高階主管自願10月起減薪。

產業界人士說，面板及其上游驅動IC產業最早受到終端需求減弱影響，因通膨、升息及俄烏戰爭，消費力減弱，加上各國相繼放寬邊境 管制，原本全球瘋搶的電腦、電視和平板等訂單急凍，面板及其關鍵元件驅動IC同受波及，友達、群創等面板大廠如今都鼓勵員工休假，因應產能需求銳減。

勞動部統計，今年第三季無薪假人數增加，除原本因疫情 升高受影響最深的服務業外，部分科技廠也加入放無薪假行列。此外，這波科技業寒風遍及全球，微軟、英特爾已祭出針對性裁員；原本業績火熱的輝達、超微、美光等晶片大廠也相繼示警，看淡後市營運表現。

南韓記憶體大廠SK海力士日前公布第3季獲利銳減6成，並大砍一半的資本支出；三星雖未下修資本支出，但也宣布美國擴建新廠計畫暫停，都可以看出終端需求下滑速度超乎預期。

由於記憶體幾乎是所有科技產品必備元件，三大記憶體第三季財報不佳且對後市示警，反映整體市況轉趨嚴峻。就連位居全球晶圓代工之冠的台積電，在最三季的法說會，也首度鬆口部分先進製程及成熟製程產能鬆動，意謂過去10季產能滿載的台積電也被半導體庫存調整風暴掃到。

台積電、聯電、南亞科、旺宏及日月光等指標大廠，都在法說會中宣布下修今年資本支出。台積電資本支出二度下修，估今年降至360億美元；聯電則下修資本支出兩成，減少30億美元；南亞科今年資本支出也二度下修至220億元，降幅22.5%，明年投資金額仍也會比今年少；旺宏也宣布第4季減產，資本支出由年初預估的160億元下修至106億元，降幅33.8%。

半導體業下修資本支出，代表客戶訂單轉趨保守，並看淡未來營運成長動能，因而減緩增產動能。