新聞評論／景氣衰退 蔡政府別再提東亞第一

台灣9月進出口額雙雙「翻黑」，外銷訂單出現年減3％的衰退，製造業生產指數則終止31連紅。（本報資料照片）

新冠疫情3年加上俄烏戰爭無解的影響，歐洲將迎來20年最嚴酷的凜冬。台灣亦然，不只今冬，未來1年也未必看得到隧道盡頭。最近台灣迎來9月進出口額雙雙「翻黑」，外銷訂單出現年減3％的衰退，製造業生產指數則以年減4.8％跟進，終止31連紅。當衰退的訊息四面湧來，此際，蔡政府雖亟欲誇稱台灣今年人均GDP將「超越韓日」成為東亞第一，這項虛名卻已引不起民眾任何振奮。

在這波衰退跡象中，最讓人感到憂心的，是高科技產業——包括面板、記憶體、半導體等受到的衝擊。原因是，景氣翻黑來得太猛太快，不僅政府嚴重誤判，業者也都感到措手不及。猶記去年初，德國經濟暨能源部長才發函台灣，為該國汽車業者缺乏的晶片 請命，希望台積電 增加供應；也因此，引發台積電在美、日、歐投資擴廠的看好風潮。誰料短短一年半後，空氣丕變，原來供不應求的晶片，變成了惱人的庫存壓力。未來，擴充過剩的產能，又將如何消化？

全球經濟的急遽下挫，主要是受國際政治形勢惡化的牽累。今年初，全球以為疫情將過，中斷的供應鏈可望接回，經濟可望回春。然而，俄烏戰爭的長期化，加上國際的各項制裁，讓形勢不斷惡化，使得戰爭硝煙擴散至全球。而能源、糧食價格波動引發通膨，連帶使多數人的消費能力下降，景氣回春的希望從而破滅。對台灣而言，美中貿易大戰升級為科技及晶片禁令，覬覦台積電技術的美國把台灣當成棋子，拿了《晶片法案》補貼的台積電反而受制於人，台灣科技產業鏈同遭其殃。

這點，從台股 近數月的狂跌，已一目了然。台股從年初18619點的高峰，至今已跌了5、6000點，市值跌掉17兆（台幣，下同，約5300億美元）。其中，僅台積電，市值即縮水7兆，令人驚心。再看，台積電的外資持股占比，從年初的75％，降到目前的71％以下；可見，台積電成為外資「提款機」的形容並不誇張。更可議的是，台積電創立時，行政院開發基金代表政府持有40％的股份，如今政府的持股卻被賣到只剩6趴。試問：主事者到底在想什麼，才會這樣對待自己的「護國神山」？

最近，蔡總統引用國際貨幣基金（IMF）的數據，稱今年台灣的人均GDP可達3萬5000美元，將「超韓趕日」成為「東亞第一」。這個「東亞第一」的殊榮，來得不是時候，沒多少台灣民眾當成一回事，因為太無感，也太難置信。原因是：第一，「人均」的數字意義不大，大多數勞動者仍是低薪族；第二，因為是採美元計算，而日韓近兩年貶值幅度都大於台灣；相形之下，貶幅甚小的新加坡人均仍高達7萬9000美元，為台灣的兩倍多，這能比嗎？第三，台積電的產值占台灣GDP比重高達7.3％，以其市值跌掉7兆的趨勢，台灣明年人均GDP還能維持榮景嗎？

從年初對疫後經濟回春的美好期待，到如今全球衰退訊息四面八方掩至，對照台灣股市、房市、進出口和工業生產數字的翻黑，已是無可遁逃的現實。這並不是說大家只能憂愁以待，重要的是我們必須正視現實，迅速找出自己的應變之道，而不是耽溺於不現實的幻想，在那裡自吹自擂「東亞第一」；或是跟著別人錯誤的節奏起舞，把台灣的科技優勢送給美國當墊腳石。

沒有前瞻的部署和務實的耕耘，即不可能有繁榮的經濟。而民進黨是務虛的高手，蔡總統的8年治理，8800億的前瞻揮霍，難道最後都要以黑作收？