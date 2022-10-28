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2年首見黃藍燈 台9月景氣斷崖暴跌 經濟警訊響起

記者陳素玲／台北28日電
景氣燈號轉向低迷 製表／經濟組
景氣燈號轉向低迷 製表／經濟組

經濟警訊正式響起！國發會昨天公布9月景氣對策信號，分數「斷崖式」暴跌6分降到17分，燈號因此從代表景氣穩定的綠燈掉到代表轉向低迷的黃藍燈，僅差1分就直接變為代表景氣低迷的藍燈；國發會官員說，景氣轉為疲弱的趨勢很明顯，未來挑戰相當大。這也是兩年來首見黃藍燈，分數則是2019年3月以來最低。

國發會主委龔明鑫昨天在立法院經委會表示，今年底到明年都是景氣低點，今年經濟「保3」（經濟成長率3%）沒問題，但明年「保3」是比較大挑戰。至於全球會不會發生類似2008年金融風暴？他說，目前看起來不會。

8月景氣對策信號綜合判斷分數降至23分，連續亮出6顆綠燈，差1分就亮黃藍燈。外界預期9月變燈幾成定局，但沒想到不但變燈，還呈現直線墜落，確認未來經濟向下修正走勢。

對於今、明年經濟展望，龔明鑫在立院答詢指出，經濟景氣會有循環，但台灣產業實力有其基本盤，目前有些電子庫存去化壓力，可能會到明年第一季甚至第二季，因此經濟景氣比較有挑戰性。

他說，前3季出口都不錯，第4季出口出現挑戰，政府因應做法是希望撐住內需消費，除了疫後消費，也加大公共建設投資，因此明年總預算規模增加到2.7兆台幣（約830億美元）、成長20%，以擴大財政方式穩定經濟發展。

中央大學經濟系教授邱俊榮表示，從經濟學家凱因斯的理論來看，擴大財政支出並非不行，等於是用「救急」的政策來處理，但以當前景氣前景不佳的情況下，很難達成長期效果，目前有點像是金融海嘯時期，只能等景氣復甦，經濟理論與經濟現實很難搭上，擴大財政恐難達成長期效果。

龔明鑫說，從現在到明年都是景氣低點，明年挑戰比今年高，主要是歐美持續升息，產生市場緊縮效果，台灣很多最終產品是到歐美國家；比較好的消息則是市場會有移轉，例如東南亞不錯，如何將訂單移轉到東南亞，是台灣可以做的事情。他說，台灣產業競爭力還是不錯，台灣可以強化基礎建設，擴大內需。

國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，9月景氣分數一口氣掉6分，主要是外在需求明顯變弱，而且速度超乎想像，因此從生產到銷售、民間投資指數，統統出現變燈。

吳明蕙表示，領先指標連續11個月下跌，累計跌幅7.59%，同時指標連續7個月下跌，累計跌幅8.2%，背後值得關切的是，9月同時指標本月就下跌1.82%，速度非常快，而且跌幅變大，8月累計跌幅5.76%，9月就明顯擴大為8.2%，從同時指標及燈號變化，都可看到景氣轉趨疲弱訊號明顯。

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