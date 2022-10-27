等了逾10年 金門大橋10月30日通車

金門大橋將於10月30日完工通車。(圖：金門縣府提供)

推動超過10年的金門大橋 ，24日辦理通車勘驗。交通部高速公路局昨表示，行車安全與順暢所需項目，相關單位開會檢討確認可於28日改善完成，拍板30日正式開放通車、限速60公里。過去從金門搭船到烈嶼（小金門）約15至20分鐘，未來金門大橋通車後，開車僅5分鐘，這也是台灣唯一跨越航行海域的跨海大橋。

金門大橋長約5.41公里，橋面最高處，距離海平面約47公尺，到塔頂則有78.5公尺高。興建總經費達96億餘元台幣(約3億美元)，自2012年興建至今，前後耗時10年，先後換過3個廠商，總算在月底通車。

高公局表示，金門大橋工程24日辧理通車勘驗，就路面排水、交通工程、交通控制系統及機電照明等與通車相關項目進行現場勘驗，經高公局與廠商及監造單位檢討，評估影響通車部分事項可於28日改善完成。

高公局前天勘驗及檢討結果通知金門縣政府，可於改善完成後開放通車。交通部長王國材表示，為讓關心金門大橋民眾盡早享受建設成果及效益，決定30日開放通車。

據高公局規畫，金門大橋設有雙向兩汽車 道，並有人行道及自行車道，全橋速限60公里，未來將視強風進行交通管制。

至於強風到何種等級會交管？高公局表示，將參考類似五楊高架的標準，只要風力到達一定程度，會分兩階段管制，一是限速，再來就會限制上橋，至於風速等級，則由金門縣政府訂定。

高公局說，金門大橋的基礎是在花崗岩地形之上，地質相當堅硬，又是海底下施工，為對抗花崗岩堅硬程度，有時一個小時也只有5公分的進度，再加上得要對抗海水浮力，無法像陸地上直接填土圍起來，施工方式都要特別去做設計，甚至吊裝時，因為是在海中，所以要搭結塊得需要空中結合，技術難度相對都比較高。

此外，金門大橋還面臨強風、濃霧、大浪等3大天候因素，施工非常困難，再加上金門不若本島，人力、機具、材料都相對缺乏，得從台灣運過去，這些因素都讓金門大橋施工進度較緩慢。