大貓熊「團團」病灶擴大 改採舒緩治療 園方：盼活更久

大貓熊館出口處擺放「團團我想跟你說」留言板，希望粉絲及民眾都可以到此留下祝福的話，一起為「團團」加油打氣。(記者潘才鉉／攝影)

台北市立動物園 大貓熊「團團」22日再度被送到台大動物醫院做腦部磁振造影（MRI）檢查，如今結果出爐，對比兩次影像圖，整體而言團團的病灶擴大。目前園方改採舒緩治療，就跟人類的安寧治療很像，至於團團還能活多久？園方說，「團團現在多陪我們的一天都非常感激」，因此團隊會盡所能提供照護醫療。

獸醫室主任賴燕雪表示，比對團團兩次MRI影像圖，發現腦部右側影像往下延伸 ，正中線有因為損壞偏移，左側往前延伸出現病灶，整體而言病灶擴大。因此，懷疑是罹患腦部惡性腫瘤 ，影響到比較核心、重要的神經元，造成牠後肢明顯無力，反應也比較慢。

賴燕雪表示，經過第2次MRI，評估麻醉對團團的風險提高，若要進一步確診再次麻醉很可能就耐不過，因此醫療團隊決議不再做積極處理，改採舒緩治療，就跟人類的安寧治療很像，目前希望讓團團在大家的陪伴下，盡量舒舒服服過每一天。

媒體問及，這個決定是否有與大陸專家討論？鄭秋虹回應，從牠癲癇發作後，動物園與臥龍的連繫就沒有斷過，但團團的病況已經超過臥龍曾發生過或蒐集到的案例，「他們應該會認同我們的做法」。至於團團還能活多久？鄭秋虹說，「團團現在多陪我們的一天都非常感激」，因此團隊會盡所能提供照護醫療。

媒體問及，民眾是否還有機會與團團見面？王怡敏說，由於展場環境較複雜，考量牠後肢無力的狀況，若到展場負擔會比較重，暫時不會讓牠見客，如今團團福祉最大考量，會再安排多一些影像及直播，讓民眾可以透過網路表達祝福。