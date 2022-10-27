鏡電視前董座、NCC副主委 隔空互槓

風波不斷的鏡電視27日舉行股東臨時會，將討論增資與董監補選等議案。圖為鏡電視公司。(本報資料照片)

鏡電視開台後因股東意見不合導致風波不斷，更牽扯出府院高層施壓發照疑雲，在鏡電視今天舉行股東臨時會前夕，NCC（國家通訊傳播委員會）昨天找鏡電視8大股東到會說明，股東卻全數缺席，代表出席的鏡電視董事長鄭優表示絕無股東借名代持、私下轉賣股權情事。NCC主秘黃文哲則說，目前正在調查鏡電視股東相關爭議，若屬實，最嚴重將會依照附款、保留執照廢止權。

鏡電視不僅內部爭議頻傳，昨天還牽扯出鏡電視前董事長陳建平和NCC副主委翁柏宗隔空互槓。翁柏宗下午發出5點聲明，表示針對陳建平回函NCC的資料中，有傳聞提到他，但他表示絕無此事，因此他除了要求徹查NCC洩密案，也將迴避鏡電視相關討論案。陳建平傍晚則發出聲明回應，指責翁柏宗應保守他提供相關事證祕密，且此舉有誤導外界認為他指稱翁涉及洩密之虞，希望NCC與翁柏宗應該說明。

至於陳建平提出哪些不實陳述？翁柏宗表示，現在無法透露，僅說涉及他的傳聞，證據不實、子虛烏有。不過，市場先前傳NCC主委陳耀祥在鏡電視發照一事上遭受許多關切，陳耀祥對於鏡電視相關審議案是否也會自請迴避？翁柏宗說，陳耀祥並未申請迴避，但陳也強調絕無此事，對申請執照並無施壓。

風波不斷的鏡電視股東私下轉讓股份、中資入主疑雲叢生，更有股東要求NCC撤照，5席董事和1席監察人組成的董事會有3董1監日前請辭；為了釐清真相，NCC找來鏡電視的8大股東到會說明，但僅陳進財、蘇永平兩位股東委託鄭優及總經理蔡滄波代表出席。

鏡電視董事會只剩下鄭優以及勞工 董事廖芳潔，對於董事會組成，鄭優表示，會在今天股東臨時會盡快確認新的董監名單。針對公司資金即將於11月底用罄，鏡電視能否盡快增資、補足資金缺口，鄭優也表示會在股東臨時會確定。

此外，鏡電視股東今天是否會全數出席？黃文哲轉述，鄭優說股東應會全部出席，至於是否有新股東加 入，鄭優並未說明。