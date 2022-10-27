黑白集／怕人民投票的政府 什麼居心

有人主張，民進黨 應把黨名的「進步」二字拿掉，因為不符合它的施政表現。濫用公帑，法案自肥，扼殺輿論，公器私用等，都是主因。最近，還有一個鮮明的指標：蔡政府似乎很不情願讓人民投票。

中選會主委李進勇宣布，確診者年底不能參加投票；經外界抗議，改口說「能出門就能投票」，但無法設特別的投票所。刻意限制人民投票權的中選會主委，李進勇算是前無古人。

內政部 也千方百計限制民眾的投票權。近三年受疫情影響，許多民眾滯留國外未歸；內政部去年底突然宣布：兩年未入境者，將被強制遷出戶籍。如此，除了影響健保，也影響年底投票權，來不及恢復戶籍者就喪失了投票權。

這還沒完。台灣邊境解封，許多大陸台胞企盼政府能重啟金馬小三通，給他們一條返鄉的省時省錢便道，但政府遲不答應。陸委會的太極慣技是，「還在觀察」。沒有小三通，台胞返鄉的路漫長，回來投票的意願就更低。天下豈有標榜「進步」的政黨，卻阻擾人民投票？

這些阻難，都源於民進黨反對「不在籍投票」。民主國家早就採取「通訊投票 」，讓國外或遠鄉異地的公民不必回原籍即能實現民主意志，無需為了投票千里迢迢跑一趟。在台灣，卻因民進黨全力反對，無法實施。害怕人民投票的政府，到底安什麼心？