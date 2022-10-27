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新竹棒球場 審計部直指4大缺失 市府：將負責改善到位

記者鄭媁、張裕珍／新竹27日電
新竹棒球場遭審計部列出四大疏失，國民黨團26日舉行記者會要求追究責任。(記者陳正興／攝影)
新竹棒球場遭審計部列出四大疏失，國民黨團26日舉行記者會要求追究責任。(記者陳正興／攝影)

新竹市棒球場爭議不斷，國民黨立法院黨團昨拿出審計部報告所列四大缺失，直指竹市府教育處、公務處有嚴重疏失。立法院教育文化委員會今將考察新竹棒球場，對於民進黨抨擊「假考察、真選舉」，國民黨立委鄭正鈐說，此計畫總經費12億元（台幣，下同，約3755萬美元），教育部就補助6億元，教委會考察是職責所在，難道其中有不可告人之處？

斥資12億元整修的新竹棒球場，審計報告指四大缺失，包括專案管理與監造併案發包委託同一廠商；建造費用倍增，逕採限制性招標議價，排除其他專業廠商；紅土及土壤級配未符合統包需求規範，發現缺失仍啟用；未依契約規定辦理驗收，即點交OT廠商營運使用。

竹市府昨表示，市府與廠商絕對會負起責任，將依契約檢討，將棒球場改善到位，也呼籲尊重改善小組建議，讓棒球場改善工作回歸專業。

今天將出席棒球場考查的國民黨新竹市長候選人林耕仁說，新竹棒球場預算三級跳，市府愛用涉案包商，艾奕康工程顧問因豆腐渣工程被起訴；中職球員工會四次羅列缺失，市府完全無視；球場沒有驗收就開打，到底是誰做的決定？

立委賴士葆質疑，竹市政風處說明過，本案僅完成「工作執行計畫書」，且建造經費逾原契約預估建造費用一倍，認為限制性招標的正當性必須檢討；竹市府教育處仍繼續委託艾奕康監造，所需經費從1500萬元增加到2900萬元，結果就是金玉其外、敗絮其中，新竹市前市長林智堅號稱五星級市長，公共工程卻是處處開巧門鑽漏洞。

教育部 國民黨 預算

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