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觀察站／政治封控 誰見兩岸小老百姓人倫悲劇

記者 侯俐安、蔡家蓁
金門縣長楊鎮浯競選辦公室展開啟動小三通復航連署，金門縣新移民關懷協會號召多位會員一起高喊「我要回家」。(記者蔡家蓁／攝影)
金門縣長楊鎮浯競選辦公室展開啟動小三通復航連署，金門縣新移民關懷協會號召多位會員一起高喊「我要回家」。(記者蔡家蓁／攝影)

前年疫情爆發，兩岸航點從60多個，瞬間限縮為北京、浦東、成都、廈門4個航點；台灣指揮中心也片面宣布關閉兩岸小三通，迄今逾兩年半。台商回不來，如今疫情趨緩、國門開放，相比長榮米蘭航線歡騰首航，對受限「政治封控」的台商與確診者，情何以堪？

小三通遲遲不開，對金門在地產業衝擊大，甚至發生不少人倫憾事。長期以來金門與廈門是一日生活圈，不少金門人到廈門求學或工作，以前可以每周往返，現在咫尺距離最少要多花半個月，不少人半年才能回家一趟，有人甚至兩年多沒回家，每次想家只能暗自掉淚。

一位在金門的李姓新住民指出，她遠在東北的媽媽今年7月病危，她從台灣國際機場轉機趕回老家，仍未能見到母親最後一面，留下終身遺憾，她還生了場重病，最近才出院。老家在漳州的新移民小藝也說，以前有小三通時，可以當日來回，現在大三通還要隔離，中間要多花十幾天，且機票高達台幣2至3萬元(約614至920美元)，很多姐妹的家人生病，都無法回家照看，「這是人間悲劇」。

民進黨執政以來，兩岸互動急速冰凍，昔日來往熱度已經回不去。即便指揮中心已解除入境隔離措施，重啟金馬小三通卻遙遙無期，無論是在廈門工作的金門人或欲返鄉投票的台商、台生，返鄉之路更遙遠。

對於是否開放小三通，陸委會主委邱太三日前在立法院答詢稱「兩岸要溝通理解」，但航點開放本來就有協議，要恢復或增班，只需航空公司或航管單位提出申請與溝通協調，取得飛航時間帶即可。陸委會卻顯然是以「海基與海協回覆協商」作為藉口，政府一聲令下，航空公司也不敢出聲。

大陸台商與眷屬被視為傳統藍營票倉，民進黨鼓勵年輕人返鄉投票，卻從不把大陸台商放入返鄉便車中。2020總統大選，兩岸春節加班機直至1月11日才啟動，技術性限制返台投票，被解讀是政治考量，讓藍營能少一票是一票。

不過，金門民眾說，小三通已是政治問題，兩岸政府可以老死不相往來，受苦的卻是一般小老百姓。

投票 疫情 民進黨

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