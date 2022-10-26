小三通遲未開 台商投票路迢迢 金門縣長連署爭取復航

小三通已關閉多年，整個水頭通關大樓冷冷清清，也影響台商返鄉投票權。(記者蔡家蓁／攝影)

疫情 趨緩，昨天上午桃園機場擠滿人潮，長榮航空首航台北—米蘭航線滿座，這是10月13日國門開放以來最大盛事。同一時間，金門商圈在台北開記者會苦喊「恢復小三通」，大陸台商返台更因航點限縮、防疫規定，降低返鄉投票 意願。對於小三通進度，行政院發言人羅秉成昨稱「沒有接到新的訊息」。

陸委會主委邱太三日前在立法院答詢說，小三通一定要開，過年就是「一個很好的時間點」。不過，桃園國際航線對比兩岸小三通，出現一熱一冷氣氛，大陸台商返鄉投票路迢迢。

金門商圈昨特地到台北呼籲「盡速開放小三通」。金門縣民宿旅遊發展協會理事許琬琳表示，國境既然解封，金門應同步立刻開啟，迎來國際及大陸旅客。中華民國兩岸青年交流協會理事長劉繼康也說，小三通因疫情暫停，既然台灣本島的疫情都容許國門解封，為何還讓金門民眾的生活受阻礙，政府的說法就是政治操作。

國民黨 立委李德維表示，小三通未開放，許多人探親、返鄉都要花更多金錢與時間，國民黨團一定強力回應民眾心聲，要求政府讓金門人有便宜簡捷的路，回歸正常生活。

漳州台協會長林伯彥受訪時指出，福建的台胞台幹數量眾多，以前來往兩岸購買機票加船票的套票，只要人民幣約1500元（約205美元），現在直航來回機票約人民幣六、七千元，且票源緊張，很多人實在吃不消。

金門縣府持續爭取小三通復航，目前由縣長楊鎮浯競選辦公室展開復航連署，希望中央可以聽到地方的聲音。楊鎮浯昨表示，兩岸應避免紛爭，創造和平條件，特別是金門居民承受過戰爭洗禮，知道和平的可貴，籲中央盡速開放小三通，釋出交流橄欖枝，以金門為出發點，將是兩岸和平關係重要的突破口。

立榮航空表示，11月25日至27日已依市場需求增開本島往返金門10班加班機及8班放大機型，部分尖峰時段接近客滿，離峰時段還有空位，後續將再視機組員運能及市場評估加班機。

大陸台商返鄉方面，目前航點僅限縮在北京、上海、成都、廈門，上海航班則因疫情因素，國籍航空從4月至今每兩周一班。據了解，台商有一部分7月26日遭除籍，其他在陸台商，也受航班與疫情因素，返鄉投票意願不高。