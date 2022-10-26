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觀察站／美中科技戰風暴太強 台積電難全身而退

記者 簡永祥
台積電受到這波景氣下行衝擊，部分先進製程產能利用率也下滑。(本報資料照片)
台積電受到這波景氣下行衝擊，部分先進製程產能利用率也下滑。(本報資料照片)

通膨、升息、俄烏戰爭等黑天鵝盤繞不去， 加上美中科技戰風暴威力超乎預期，讓原本堅稱不受影響的晶圓代工龍頭台積電，也無法在這波風暴中全身而退，總裁魏哲家希望員工消化特休假，度過景氣低谷。但消息人士透露，台積電也要求供應鏈做好隨時追加材料、設備的快打機制，因應隨時可能產生的急單飛來。

半導體業者說，總體經濟因通膨、升息、俄烏戰爭等變數成長趨緩，手機、電視、個人電腦等消費性產品今年上半年率先進入庫存調整，衝擊全球晶片大廠輝達、超微、微軟、英特爾、聯發科甚深，相關廠商訂單消退超乎預期，並相繼對今年營運提出預警。

全球科技大廠也在今年上半年紛紛祭出人事凍結；三星、SK海力士、英特爾進而調降資本支出；三星在美國擴廠計畫更決定喊停。台積電、南亞科、旺宏、力積電等晶圓大廠，也下修今年資本支出，因此可看出景氣下行，半導體庫存調整超乎預期，讓原本對前景一片看好的半導體業者，瞬間啞口無言，無法看清明年景氣前景。

以個人電腦為主力市場的微軟，證實繼上季度大規模裁員後，將再次裁員；英特爾也因個人電腦市況低迷，計畫在未來幾周內「針對性裁員」。

魏哲家日前在法說會證實，台積電也受到這波景氣下行衝擊，部分先進製程產能利用率也下滑。雖然相較台積電在7月仍強調所有製程產能全數滿載，且短期仍無法紓解的自信，才短短一季，就鬆口部分製程產能鬆動。這次台積電要員工放假充電，形同釋出「情況比法說會時還糟」的訊息。

據了解，台積電7奈米及6奈米首當其衝，5奈米仍維持滿載。6、7奈米訂單降速超乎預期，主因輝達、超微、聯發科等大客戶銷售不佳砍單，雖然魏哲家不說客戶名稱，但也對當前變化，無奈地對法人說：「它就發生了！」不迴避訂單下滑的事實。

從台積電要員工放假的動作看，台積電第4季投片量將比預期還要少，甚至連明年首季產能利用率也不會好。

不過，台積電供應鏈透露，台積電為鞏固晶圓代工龍頭地位，衝刺先進製程的腳步未停歇，除了衝刺3奈米量產及2奈米試產團隊未在這波放假名單外，內部正式命名的1.4奈米為Ａ14的研發團隊，也如火如荼為確定路徑做準備。

正如魏哲家在給員工影片中所說：「這個世界，電子化趨勢不會改變，台積電最重要的是領先技術、卓越製造及客戶信任」，勉勵同仁不要自滿，繼續與世界一起成長。

台積電 裁員 供應鏈

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