1首80萬 高額收費讓老歌靜音

種種版權爭議已讓台灣老歌傳唱度越來越低。(本報資料照片)

台灣歌曲版權爭論多年，老歌版權費用更高昂；業界透露，有不少導演 想在影視作品中使用經典老歌，沒想到一首版權費要80萬元台幣(約2萬4807美元)，只能打退堂鼓，還有新歌引用經典曲的歌詞也因版權問題無法在電台播出。

近年，許多地方單位想辦老歌演唱會，但請得動老歌手，卻因版權問題請不起老歌手的經典歌，種種版權爭議已讓台灣老歌傳唱度越來越低。

早期歌手多將歌曲賣斷給版權公司，連歌手本人要演唱都須付費。一代歌后鄧麗君、鳳飛飛的經典歌曲，近年越來越難以公共形式播出，關鍵就卡在版權費。新人RITA的歌曲「年華」，主旋律融入鳳飛飛的「流水年華」，電台想播出卻被喊卡，理由是雖然買了「流水年華」重製權，但沒有公播權。

目前台灣有數家歌曲版權集管團體，如MUST、ACMA、ARCO、TMAC，其中MUST以華語歌曲為大宗，大型唱片公司如華納、索尼 、環球、相信等皆和其簽約，市面上多數華語新歌版權多由MUST統一管理，以簽約形式和詞曲創作者分享收益，其他集管團體，有的以台語歌為主，有的專攻錄音歌曲。

據悉，一家版權集管公司和電視台、廣播公司的一年簽約授權費約30到50萬元，每首歌曲版權所屬又不盡相同，若僅為了一首歌簽約，不符成本效益，曾有電台想製作洪榮宏、台北的天空等經典歌曲特輯，因版權費用高得驚人只好放棄。

版權費標準全憑自由心證，寶島歌王文夏大部分歌曲，包括「黃昏的故鄉」、「媽媽請你也保重」早在20年前就把版權賣給金嗓唱片，文夏4月過世，遺孀文香透露，金嗓承諾若家屬之後要使用、公開演唱，將不會另外收費。

業界人士直言，文化部提倡播放母語歌曲，但卻因版權費用過於高昂而壓制，感嘆「台灣是華語歌曲龍頭，現在連在自己土地上流傳都做不到。」