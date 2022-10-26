我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

俄「髒彈指控」：將烏拖入核戰的升級藉口？

1首80萬 高額收費讓老歌靜音

記者梅衍儂／台北26日電
種種版權爭議已讓台灣老歌傳唱度越來越低。(本報資料照片)
種種版權爭議已讓台灣老歌傳唱度越來越低。(本報資料照片)

台灣歌曲版權爭論多年，老歌版權費用更高昂；業界透露，有不少導演想在影視作品中使用經典老歌，沒想到一首版權費要80萬元台幣(約2萬4807美元)，只能打退堂鼓，還有新歌引用經典曲的歌詞也因版權問題無法在電台播出。

近年，許多地方單位想辦老歌演唱會，但請得動老歌手，卻因版權問題請不起老歌手的經典歌，種種版權爭議已讓台灣老歌傳唱度越來越低。

早期歌手多將歌曲賣斷給版權公司，連歌手本人要演唱都須付費。一代歌后鄧麗君、鳳飛飛的經典歌曲，近年越來越難以公共形式播出，關鍵就卡在版權費。新人RITA的歌曲「年華」，主旋律融入鳳飛飛的「流水年華」，電台想播出卻被喊卡，理由是雖然買了「流水年華」重製權，但沒有公播權。

目前台灣有數家歌曲版權集管團體，如MUST、ACMA、ARCO、TMAC，其中MUST以華語歌曲為大宗，大型唱片公司如華納、索尼、環球、相信等皆和其簽約，市面上多數華語新歌版權多由MUST統一管理，以簽約形式和詞曲創作者分享收益，其他集管團體，有的以台語歌為主，有的專攻錄音歌曲。

據悉，一家版權集管公司和電視台、廣播公司的一年簽約授權費約30到50萬元，每首歌曲版權所屬又不盡相同，若僅為了一首歌簽約，不符成本效益，曾有電台想製作洪榮宏、台北的天空等經典歌曲特輯，因版權費用高得驚人只好放棄。

版權費標準全憑自由心證，寶島歌王文夏大部分歌曲，包括「黃昏的故鄉」、「媽媽請你也保重」早在20年前就把版權賣給金嗓唱片，文夏4月過世，遺孀文香透露，金嗓承諾若家屬之後要使用、公開演唱，將不會另外收費。

業界人士直言，文化部提倡播放母語歌曲，但卻因版權費用過於高昂而壓制，感嘆「台灣是華語歌曲龍頭，現在連在自己土地上流傳都做不到。」

導演 索尼

上一則

火箭彈不明原因擊發突爆炸 4名官兵受傷

下一則

指高虹安違規兼職 資策會挨諷資「側」會

延伸閱讀

橙僑音樂「演」講會 流言樂團表演30金曲 分享台灣

橙僑音樂「演」講會 流言樂團表演30金曲 分享台灣
鳳飛飛逝世10周年 生前暖舉曝光

鳳飛飛逝世10周年 生前暖舉曝光
唱紅祝英台 靜婷睡夢中過世 享壽88歲

唱紅祝英台 靜婷睡夢中過世 享壽88歲
夏樂亞洲文化節暨龍舟賽 熱鬧滾滾

夏樂亞洲文化節暨龍舟賽 熱鬧滾滾

熱門新聞

台灣前立委黃義交驟逝。圖／本報系資料照

「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人

2022-10-17 12:35
陳孝志(右)和何麗玲合照已遭刪除。圖／摘自臉書

黃義交墜樓何麗玲登熱搜 新露面照公開「60歲現況」

2022-10-18 13:32
黃義交（右）2012年尋求連任立委失敗，部分工作人員（左）難過落淚。(本報資料照片)

黃義交墜樓 檢方相驗出血性休克亡 前妻女兒領回遺體

2022-10-18 11:04
對於蔡英文（右）所謂矽盾之說，專家反而覺得，台灣在半導體市場主導地位反而讓自己更加危險，左為張忠謀。（路透）

FT：台積電困迫美中角力之間 對台灣是絆網而非矽盾

2022-10-24 04:34
民進黨立法委員王定宇。 圖／本報系資料照

王定宇：習近平黨政軍一把抓 「稱帝」後雞犬皆升天

2022-10-23 10:57
馬英九說，民進黨現在被中共言詞恐嚇，講了一些不太適當的話，國民黨被誰拋棄？國民黨掌握了兩岸交往的主流，就是和平發展。記者李成蔭／攝影

國民黨在中共20大被拋棄？馬英九：藍營掌握交往主流

2022-10-23 10:45

超人氣

更多 >
這7種食物 大廚都說別買冷凍過的

這7種食物 大廚都說別買冷凍過的
世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了

世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了
路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡

路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡
翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝

翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝
鍾鎮濤27歲愛女在英國慘遭詐騙 竟嚇哭全給個資

鍾鎮濤27歲愛女在英國慘遭詐騙 竟嚇哭全給個資