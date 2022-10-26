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欠6000萬版權費 白冰冰節目傳收攤

記者林怡秀／台北26日電
白冰冰（前排右二）節目「冰冰Show」錄影時使用大量懷舊老歌，爆出遭追討6000萬元台幣音樂版權費用。(圖：中視提供)
白冰冰（前排右二）節目「冰冰Show」錄影時使用大量懷舊老歌，爆出遭追討6000萬元台幣音樂版權費用。(圖：中視提供)

中視「冰冰Show」爆出遭追討6000萬元(台幣，下同，約186萬美元)音樂版權費用，目前已停棚兩周，更傳出節目可能因此停播；主持人白冰冰昨天證實此事，感嘆如果每個單位都像這樣開天價版權費，歌唱節目根本做不下去，無異殺雞取卵。有製作人直言，漫天叫價問題若沒解決，或動輒拿版權問題興訟，未來電視台會乾脆不做這類節目，資深歌手及藝人也不再有舞台了。

「冰冰Show」並非第一個因版權問題影響播出的音樂節目；沈文程在華視主持3年「黃金年代」，讓許多資深或失業歌手有表演舞台，節目收視不錯，去年底也遭遇同樣狀況，本想改為不唱歌的模式，討論數月後直接喊停。

在節目上唱舊歌，需向MUST（中華音樂著作權協會）支付公播費，由MUST把權利金分給著作人，通常一首歌的費用約600至1000元。隨著網路興起，電視播出後上網，計費變得複雜，一首歌從8000到3萬元不等，若海外看得到節目又必須另付費用，製作單位根本難以負荷。

主持華視「上奅台灣歌2.0經典傳奇」歌唱節目的浩子，先前上Podcast曾感嘆，有次和製作人聊節目內容，製作人洪榮良正在台中談版權，因老歌版權四散必須跑遍全台，他憂心「台語音樂節目可能會越來越少」。另名主持人蕭煌奇也表示，同時也是歌手的他，很能體會創作者和電視製作單位間的矛盾，但節目要花很多時間去確認音樂版權授權和支付高額版權金，對於電視音樂節目錄製產生很大的困難。

以老歌為主的年代「那些年那些歌」製作人陳國華表示，他的節目沒上網路，所以費用單純，「冰冰Show」應是被溯及既往。他認為，使用者付費絕對沒問題，但不是漫天開價，不然大家都生存不下去，就像抓小鳥，抓太輕會飛走，太用力會掐死，拿捏要掌握好，「你讓電視台無法負荷，做不出節目，你們也一樣沒有版權費可收。」盼大家能坐下來談出共識，讓產業良性循環。

選秀節目大量唱歌，處理版權問題更複雜。詹仁雄製播「DD52」、「原子少年」全面用新創歌曲，避過複雜付費機制及成本，「唱自己創作的歌就不會有這些問題」。製作「聲林之王3」的製作人李國強說，產業環境正在改變，以前唱片公司靠唱片賺錢，現在改賣歌曲版權，之前歌手挑了20首歌，一查發現最重要的歌版權在香港，最後只能放棄。

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