藍心湄「女人我最大」推薦益生菌挨罰 打官司結果出爐

藍心湄主持的節目「女人我最大」。(本報資料照片)

藍心湄主持的節目「女人我最大」前年由造型師柳燕推薦益生菌，被國家通訊傳播委員會（NCC）認定未區分節目和廣告，依違反衛星廣播電視法裁罰20萬元，製播節目的聯利媒體不服提行政訴訟，台北高等行政法院判敗訴，可上訴。

TVBS歡樂台2020年10月19日晚間播出「女人我最大」，邀請柳燕推薦益生菌，並說明產品包裝、專利菌株、保存及飲用方式、功效等，最後由主持人藍心湄補充商品要在哪裡買，下載節目APP就知道了；NCC依法裁罰20萬元。

聯利媒體提告主張，柳燕僅針對來賓生活困擾，將益生菌當作節目道具，提供閱聽眾相關生活資訊，並沒有在節目中呈現商品品牌，且APP只作為節目與網路的串連結合，僅陳述品牌資訊，沒有導購連結，認為NCC裁罰無理由。

北高行認為，節目中雖未提及明確產品名稱，但利用節目參與者言論推薦，說明產品有幫助睡眠、調整腸胃的功能，並介紹菌種、保存方式，刺激觀眾消費慾，且節目中強調益生菌包裝字樣，已達可供辨識、特定商品的作用。

北高行指出，聯利媒體2019年也曾被依違反衛廣法裁罰60萬元，公司經營電視事業多年，長年製播節目，2年內再度違反同一規定，顯然出於故意，認為NCC裁罰最低罰鍰沒有違誤，依法有據，判聯利媒體敗訴。