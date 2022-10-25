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台積電接單下滑 總裁鼓勵員工休假 市場憂前景

記者簡永祥／台北26日電
台積電總裁魏哲家感謝員工辛勞打拚，他也鼓勵同仁多與家人相處，休假充電後再繼續努力。(本報資料照片)
台積電總裁魏哲家感謝員工辛勞打拚，他也鼓勵同仁多與家人相處，休假充電後再繼續努力。(本報資料照片)

科技風暴來襲，台積電也擋不住。台積電總裁魏哲家日前以親錄影片發送給全公司員工，罕見要員工趁邊境解封、生活逐漸正常化，多休假與家人相處，並在休假充電後再繼續努力。魏哲家日前才在法說會對今年公司業績信心滿滿，此時發出要員工多休假溫情勸導，市場解讀是台積電接單下滑，產能利用率下滑，變相鼓勵員工休假。

從各方訊息解讀，雖然魏哲家在影片強調台積電第3季的業績，受惠疫情而加速數位轉型及市場5G及AI等需求帶動台積業務增長，再度破紀錄，營收、毛利、稅後純益皆再創新高；明年也將持續成長。令人不解的是，在感謝同仁在過去3年的辛勞之餘，卻強調目前生活逐漸正常化，鼓勵同仁多與家人相處，休假充電後再繼續努力。

員工、小股東網路驚呼

魏哲家的柔性訴求，反而引起台積電員工和小股東在社群網路一陣驚訝聲，不少網友直呼「台積電要放假，完蛋了！」、「不會要放無薪假了吧？」。

據了解，魏哲家的出發點是照顧員工，希望員工調降先前緊繃狀況，適時放鬆的美意是事實，但台積電訂單下降、部分先進製程和成熟製程產能鬆動也是事實，台積電近來接單快速變化更是事實。

台積電供應鏈透露，台積電在晶圓代工生意仍是目前最穩的，除非地緣政治有更令人無法預期事發生，或金融危機再現，否則台積電不會有無薪假發生。但台積電罕見要員工多休假，這也是2008年金融海嘯裁員以來，少見主動要員工多休假，雖然總裁美其名是鼓勵員工多充電，充電後再繼續努力，但如果訂單像去年大排長龍，相信魏哲家不會對員工講這樣的話。

對照近期外資報告直指台積電近期7奈米（含6奈米）因手機應用處理器、射頻晶片及手機單晶片產能利用率降到近8成水準，加上內部正進行5.3奈米製程混合操作的驗證調整期，部分機台必須停機，台積電的排隊潮應已消退，也趁訂單舒緩，鼓勵員工多休假。

台積電 晶片 手機

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