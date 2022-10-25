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高端年底前提供赴日者PCR費用 黃珊珊：為德不卒

記者徐偉真／台北25日電
無黨籍台北市長候選人黃珊珊今天發表文化政策。（記者徐偉真／攝影）
無黨籍台北市長候選人黃珊珊今天發表文化政策。（記者徐偉真／攝影）

高端將於年底前免費提供接種高端新冠疫苗的民眾，赴日前PCR檢測服務。無黨籍台北市長候選人黃珊珊今天質疑，高端只補助到今年底，那明年出國的民眾就不補助了嗎？只提供到今年底有點為德不卒，應該是在高端得到認證前，都要協助要去需要國際認證國家的民眾PCR費用。

高端昨天表示，在財務負擔允許及合理範圍內，協助政府一起解決部分國人赴日的不便，將於年底前免費提供接種高端新冠疫苗之民眾赴日前PCR檢測服務。黃珊珊今天在競選總部舉行文化政策公佈記者會，會後接受媒體訪問。

黃珊珊上周接受廣播專訪時就曾說，民眾赴日的PCR費用應由高端負責，她今天說，她十天前就說過了，昨天消息出來後，她認為這一點都不難，某些特定的人去日本要額外PCR，因為高端本身沒有得到國際認證，那當然是由高端負責，不知道為什麼要等十天，那過去十天的民眾高端要補錢嗎？

黃珊珊說，高端昨天說提供到今年底，那明年出國的民眾就不補了嗎？但明年出國還是會碰到相同問題，補到今年底她覺得為德不卒，應該是在高端得到國際認證前，都要協助要去國際認證國家的人PCR費用。

檢測 疫苗 日本

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