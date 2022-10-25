兇嫌疑扯謊 鑑定報告：馬籍女大生遭掐死、不排除被下藥

蔡姓女大生24日舉行告別式，父（左二）、母（右二）和弟（左一）沉痛送別；蔡父再度質疑台灣司法的「可教化」。（記者邱奕能／攝影）

銘傳大學馬來西亞籍蔡姓女大生命案，死亡鑑定報告出爐，死者頸部骨頭有裂痕，血液有藥物反應，研判遭徒手掐脖窒息身亡，且不排除遭下藥可能。跡證顯示兇嫌陳柏諺供詞有很大出入，檢警懷疑他編謊企圖脫罪，將進一步釐清。

蔡女昨天火化，雙親、弟弟送她最後一程，同學也前來追思；蔡父沉痛說，很想討一份公道，雖然已換不回女兒寶貴生命。犯人性命補不回被害者生命，但台灣「可教化」真的確實做到了嗎？真能讓悲劇不再發生？

24歲蔡女本月13日陳屍租屋處，16日解剖，家屬跨海來台求真相。陳犯案後服藥送醫住院四天，17日出院時供稱，和死者交往五天，花費約10萬元，為了金錢爭吵拿枕頭想嚇嚇蔡女，未料失控悶死她，當天沒有親密行為。

法醫研究所鑑定顯示，蔡女脖子瘀傷，脖骨骨折有裂痕，鼻腔、氣管無枕頭棉絮等異物，四肢身軀無掙扎外傷，血液中有藥物反應，且有性行為跡象，死因應為掐脖窒息死亡。

警方認為，陳男送醫時聲稱幫助蔡女加工自殺，出院後改口坦承行凶，但仍未吐實，且謊話連篇，懷疑他利用住院期間編造謊言，目的是想脫罪。

檢方也認為，兩人關係非穩定，對陳男辯稱交往關係及相處方式存疑，後續將調查死者服用藥物方式，及兇嫌犯案動機和手法。有無涉預謀殺人，牽涉罪責輕重。

蔡父昨(24日)在女兒告別式上對著愛女遺照說「對不起」，自責沒有保護好她；他也說害怕隨便一句話，造成台灣和馬來西亞間的國際糾紛，但真的很想討一份公平正義。

火化昨晚7時結束，銘傳百多名師長、同學前來致哀，蔡的弟弟捧著牌位、骨灰離去，今天搭機回馬來西亞。