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食藥署「指引」高端趕鴨子上架 蔣萬安：政府失能

台灣新聞組／台北25日電
針對高端疫苗爭議，國民黨立委蔣萬安24日表示，政府和衛福部把關完全失能，也證明當初外界很多質疑是正確的。（記者蘇健忠／攝影）
針對高端疫苗爭議，國民黨立委蔣萬安24日表示，政府和衛福部把關完全失能，也證明當初外界很多質疑是正確的。（記者蘇健忠／攝影）

國產高端疫苗被質疑原預計今年中完成第二期臨床試驗，卻因食藥署去年5月下一道「指引」被趕鴨子上架。國民黨台北市長候選人蔣萬安昨批評，政府和衛福部把關完全失能，也證明當初外界很多質疑是正確的；台北市長柯文哲則說，「高端那個我就講是護航，一開始是違反醫學常識、醫學知識，違反醫學倫理。」

蔣萬安說，不管是疫苗採購過程、EUA審查沒錄影，都證明很多當初的質疑是正確的，到頭來整個審查過程都是一場空，國人打高端要PCR才能到日本，政府補救方式是補打三劑疫苗，「這不是補打、是重打。」

蔣萬安表示，打高端疫苗跟完全沒打一模一樣，且短期內在人體內打六劑疫苗，一般民眾無法放心；這顯示政府跟衛福部把關完全失能，最簡單做法是把當初審查過程一一攤在陽光下讓各界檢視。

蔣萬安日前揭露「BNT與衛福部互相保密協議」遭衛福部長薛瑞元否認。蔣萬安說，一般商業上的保密協議都有除外規定，如果薛瑞元認為有誤會，為避免外界質疑，就好好公開讓大家檢視，不要遮遮掩掩，把所有真相鎖在黑箱裡面。

對於民進黨批評「違法揭露疫苗採購合約內容」，蔣萬安也在臉書反擊，民進黨立委既不是法官也不是紀律委員，憑什麼未審先判，在提案上直接說他違法？他說，即使合約關鍵資料都被塗黑，不准帶手機或抄錄，但他默記保密條款除外規定，回到辦公室後寫在紙上再揭露給全民，讓大家一起對抗政府的黑箱謊言，民進黨可以繼續藉由人數優勢圍剿在野黨，但全民都知道這是民進黨心虛、畏懼下的政治操作。

名嘴黃光芹在臉書透露，高端原先預計在今年中完成二期臨床試驗，但去年五月衛福部食藥署突然下「指引」，要求高端照規範進行，打亂原本期程。柯文哲要衛福部出來說明，衛福部長薛瑞元表示「那個是一個誤會」，臨床試驗交了期中報告就可申請EUA，不一定要結案。

民進黨台北市長候選人陳時中前天針對採購疫苗資訊黑箱的指控，對蔣萬安提出三點質疑；蔣反嗆陳胡說八道，批陳「不是無知就是大說謊家」，陳昨又批蔣「惱羞成怒」，還說合約遮掉2/3還有1/3，價格還是看得到，還有相關保密。

無黨籍台北市長候選人黃珊珊說，大家都支持國產疫苗，但當時為何這樣決定，主管單位須說清楚，如果應怎麼做卻沒那樣做或特別要求提早，那是揠苗助長；疫苗是納稅錢買的，該公布就要公布。

高端疫苗 民進黨 醫學

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