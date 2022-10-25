默寫疫苗保密除外條款挨轟 蔣萬安：不怕圍剿

國民黨立委蔣萬安24日在立法院質詢時，表示出國到日本時，打高端疫苗的民眾，必須花3500元台幣做PCR，雖然提出可補打3劑國際疫苗，但這不是補打是重打。(記者蘇健忠／攝影)

國民黨 台北市長候選人蔣萬安參加網路節目默寫「疫苗保密協議除外條款」，批評民進黨 市長候選人陳時中謊言被戳破，民進黨立委昨日於衛環委員會指控蔣「違法抄錄揭露」，臨時提案重啟調閱小組。國民黨立委質疑民進黨「不監督政府卻監督立委」，也提三日內提交採購高端疫苗 紀錄備查等兩案反制。藍綠雙方經歷激烈爭執，在十分鐘休息協商結束後，衛環委員主席宣布「三案撤回」。

昨委員會一開始，部分民進黨委員質詢時手持「蔣萬安違法揭露斷章取義」立牌，批評蔣默寫出調閱的疫苗採購合約內容違法，違反調閱小組運作要點，隨後臨時提案「因蔣萬安委員違法抄錄揭露疫苗採購合約內容並片面公布、斷章取義，爰要求本委員會重啟疫苗採購調閱小組；並依規定提供相關資料」。

國民黨立即提出兩項提案，包括「應再次成立（非重啟）疫苗採購調閱專案小組」及「衛福部應於高端疫苗交貨完成後，二個月內公布相關會議紀錄。今已屆二個月，因此要求衛福部三日內提出相關紀錄送交衛環及財政委員會備查，並同時將該資料上網公告」。

面對民進黨提案指控，蔣萬安表示，「從政府官員到黨團圍剿我一人，但我不怕、我無所畏懼」、「自己不會退縮、不會低頭」，保密條約就是有除外規定，「這些價差、這些錢到誰的口袋不讓民眾知道，這就是民進黨執政下的台灣社會」。