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股災 勞動基金估虧5000億 史上最慘

記者江睿智／台北24日電
股市拉警報，預估截至9月底，勞動基金恐慘賠逾5000億元台幣。(本報資料照片)
股市拉警報，預估截至9月底，勞動基金恐慘賠逾5000億元台幣。(本報資料照片)

全球股災蔓延，9月國內外股市大幅下挫，預估截至9月底，勞動基金恐慘賠逾5000億元（台幣，下同，約155.5億美元），創下史上虧損最嚴重的紀錄。

勞動基金運用局將在11月1日發布勞動基金最新績效。若勞動基金至9月底虧損破5000億元甚至更多，將創下勞動基金運用局2014年2月成立以來，最慘重的虧損金額紀錄，超越2020年初新冠疫情全球大爆發，勞動基金於2020年3月底虧損4712億元的紀錄。

此外，推估勞動基金9月單月虧損恐逾2300億元，可能創勞動基金運用局成立以來單月虧損第二慘，僅次2020年3月單月虧損3198億元。

今年以來勞動基金績效一路呈負數，6月底累虧4456億元，7月底回升至虧損2912億元，8月底虧損又擴大至3205億元。勞動基金運用局官員表示，9月國內外股市跌幅都很深，台股指數及MSCI全球股票指數9月單月下跌皆逾一成之多，而且「不斷破底」；此外，債市呈現跌勢，另類資產也跌，官員坦言，9月虧損會很難看。

截至今年8月底止，新制勞退基金虧損2092億元，收益率負6.28%，以新制勞退有效帳戶約1225萬計算，平均每位勞工賠逾1.7萬元，9月平均虧損還會擴大。但官員說，新制勞工退休金依法有兩年期定期存款的最低保證收益，勞工於60歲領取退休金，不會因短期的評價損失遭受減損。

退休金 勞工 指數

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