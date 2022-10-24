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馬籍女大生解剖報告出爐 狠掐窒息亡 兇嫌謊話連篇

記者蕭雅娟／台北24日電
台灣男子陳柏諺涉嫌殺害馬來西亞籍女大生，死者解剖鑑定到告出爐，遭人單手掐脖窒息身亡。（圖：翻攝陳男臉書）
台灣男子陳柏諺涉嫌殺害馬來西亞籍女大生，死者解剖鑑定到告出爐，遭人單手掐脖窒息身亡。（圖：翻攝陳男臉書）

台灣男子陳柏諺涉嫌殺害馬來西亞籍蔡姓女大生，陳男吞藥送醫洗胃後，辯稱兩人是情侶關係，不滿交往5天花費約10萬「想嚇嚇她」拿枕頭失控悶死。法醫鑑定發現，死者脖子瘀傷，頸部骨頭有裂痕，研判遭單手狠掐窒息身亡，且沒有採集到枕頭棉絮，陳男供詞謊話連篇。

30歲凶嫌陳柏諺疑似謊話連篇，供詞胡言亂語，沒有吐實，自以為24歲蔡女身亡不會講話，他就能為所欲為，但遺體就是最大的證據，蔡女解剖鑑定報告以最速件化驗出爐。

檢方指出，根據法醫解剖採證，蔡女頸部骨頭有裂痕，蔡女頸部骨頭有裂痕，凶嫌單手掐死者脖子，力道猛烈才導致骨頭裂痕，鼻腔、氣管均無棉絮纖維，身上無其他掙扎外傷痕跡，也無其他舊傷，死因非遭枕頭悶死，而是狠掐脖子窒息身亡。

死亡報告逐一戳破凶嫌謊言，顯示陳男供詞謊話連篇。陳男辯稱，他失控殺害蔡女，才會吞下大量普拿疼「畏罪自殺」陳男第一時間喊冤，辯稱蔡女曾經企圖拿刀刺胸口，怪罪死者有輕生念頭，曾拿刀要刺心臟，還邀他一起自殺，他才會幫忙蔡女「加工自殺」，但出院做筆錄則辯稱，為金錢細故爆發爭吵「想嚇嚇她」才會失控拿枕頭「悶殺」女友。

檢警調查，陳男10月12日下午5時許，到蔡女位在大東路的租屋雅房，10月13日中午離開，陳男行蹤都被監視器畫面拍下。陳男辯稱，他在10月13日上午11時許，失手殺害蔡女。

陳男在犯案後闖下大禍，逃回鶯歌住處吞藥輕生，因傳訊息給父親獲救，經送醫洗胃透露自己殺人，死者位在士東路。陳男經住院4天後10月17日，吃午餐便當後出院，戒護到士林分局問訊再依殺人罪嫌，解送士林地檢署，檢察官複訊後聲押，士林地方法院裁定羈押獲准，可接見通信。

台灣男子陳柏諺涉嫌殺害馬來西亞籍女大生，死者解剖鑑定到告出爐，遭人單手掐脖窒息身...
台灣男子陳柏諺涉嫌殺害馬來西亞籍女大生，死者解剖鑑定到告出爐，遭人單手掐脖窒息身亡。(本報資料照片)
台灣男子陳柏諺在台北市士林區一處租屋雅房，涉嫌殺害馬來西亞籍女大生，死者解剖鑑定...
台灣男子陳柏諺在台北市士林區一處租屋雅房，涉嫌殺害馬來西亞籍女大生，死者解剖鑑定到告出爐，遭人單手掐脖窒息身亡。(本報資料照片)

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