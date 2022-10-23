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財長蘇建榮接受彭博專訪 指台灣須推動貿易市場多元化

編譯葉亭均／綜合外電
財政部長蘇建榮。（聯合報系資料照片）
財政部長蘇建榮。（聯合報系資料照片）

財政部長蘇建榮接受彭博專訪時表示，由於新冠疫情引發的不確定性與美中之間地緣政治日趨緊張，台灣必須將貿易多元化，從中國分散出去。

蘇建榮上周率團赴曼谷參與亞太經濟合作會議（APEC），他在21日接受彭博專訪時說，近期美國對中國實施科技管制措施，「增加市場不確定性」。他說，台灣的目標之一是「試圖讓貿易夥伴、貿易市場多元化，如此一來就不會把所有雞蛋放在同一個籃子裡」。

台灣貿易今年來承受壓力，反映中國和全球需求消退不利仰賴出口的經濟。台灣9月出口年減3％，為2020年來首度萎縮，出口訂單今年已三度下滑。官員們大致將貿易下滑歸因於中國實施新冠限制措施與房地產市場不景氣，抑制了中國的消費者與企業信心。

美中緊張局勢升溫，已使得台灣的展望進一步籠罩陰霾，也讓全球半導體產業增添混亂情勢。在美國本月宣布緊縮對中國晶片出口管制措施後，台積電股價創下28年來最大跌幅。台積電為仰賴中國市場的大型公司生產晶片，同時有約10%的營收來自中國客戶。

蘇建榮表示，他在上周期間並未與美國財政部副部長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）有正式談話，但他認為雙方正關注美中關係，「美國擔心先進晶片供應鏈」。

蘇建榮指出，台灣對中國和香港的出口占全台灣總出口比重已經降到40%以下，因為新冠限制措施和美中糾紛已導致台灣過去兩年來對中、港出口下滑。他還說，台灣企業已經開始把工廠從中國遷往東南亞，主要是機械與其他勞力密集產業，半導體產業則不那麼多見。他說，遷往越南、泰國是主要目標。

談到聯準會升息時，蘇建榮表示，這為全球金融市場帶來許多問題，不只有台灣受影響，但美國升息造成的另一個問題則是台灣進口物價上升，因為台灣有許多原物料是從國外進口，輸入性通膨會是另一大風險。

蘇建榮說，如果聯準會繼續升息，「台幣和金融穩定性可能會明顯受影響…要應付不容易，但我們會面對它」。

晶片 升息 台積電

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