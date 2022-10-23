最高1年500萬加給 3年轉眼到 玉山學者年薪劇減難留人

教育部推動玉山學者計畫，補助符合國際競爭力的薪資待遇，延攬頂尖人才到台。(本報資料照片)

為了延攬頂尖人才來台，教育部 推動玉山學者、玉山青年學者計畫，其中玉山學者可獲外加年薪300萬（台幣，下同，約9.3萬美元）至500萬元，以3年為1期；青年學者外加年薪50至150萬，5年為1期，並要求學者須在台帶領後進、組成研究團隊。但大學擔心玉山計畫聘期短，期限一到難再以提供優渥年薪留人，甚至可能導致培植的計畫受影響。

教育部統計，2018年至2021年，已通過玉山學者、玉山青年學者157件申請案。根據「大專校院延攬國際頂尖人才作業要點」規範，玉山學者須與年輕學者共組團隊，在台扎根。

不過暨南大學校長武東星表示，請外國學者來台組團隊有難度，關鍵在於大學教授常是「一人一把號，各吹各的調」，較難湊合。

武東星也提到，大學申請玉山計畫時應留意，若學者是獨立一人跟台灣沒有連結，短期要發展出研究團隊確實很難；教育部審查時也應參考學者先前與台灣學校的合作，而非單純評斷學者成就，否則聘期內無法發展研究，甚為可惜。

台師大玉山計畫學人研究上分兩組。研發長許瑛玿表示，三位青年學者分布於物理、地球科學系，由理學院成立天文與重力中心，與東京大學跨國合作，再橫向連結中研院，帶領博士生和博士後；另一批青年學者則耕耘數學應用領域。

但許瑛玿談到，玉山計畫聘任期三至五年，聘期結束後，教師將回歸專任體制，不再有百萬薪資加給，「屆滿後不知道會不會繼續留下」。儘管學校可透過彈性薪資制度嘗試留任，仍遠不及玉山計畫加給，要再由教育部研議。

陽明交大近年共聘四名玉山學者，研發長蔡金吾表示，日籍教授太田信廣去年方核定聘任，岩井洋聘任期到後已留任；另一名美籍教授聘期屆滿後因疫情 返國，法籍教授則由成大挖角。

蔡金吾談到，聘期屆滿，學校會嘗試向教育部再提報玉山計畫，或以彈性薪資續聘，若達院士級至少可提供玉山計畫約7成薪；目前各校正提報高教深耕計畫2.0，也向教部爭取經費。