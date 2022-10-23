我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共「最年輕」高幹胡春華 未進入中央政治局常委 團派全滅

架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 新常委丁薛祥手下的中辦副主任

最高1年500萬加給 3年轉眼到 玉山學者年薪劇減難留人

記者許維寧／台北23日
教育部推動玉山學者計畫，補助符合國際競爭力的薪資待遇，延攬頂尖人才到台。(本報資料照片)
教育部推動玉山學者計畫，補助符合國際競爭力的薪資待遇，延攬頂尖人才到台。(本報資料照片)

為了延攬頂尖人才來台，教育部推動玉山學者、玉山青年學者計畫，其中玉山學者可獲外加年薪300萬（台幣，下同，約9.3萬美元）至500萬元，以3年為1期；青年學者外加年薪50至150萬，5年為1期，並要求學者須在台帶領後進、組成研究團隊。但大學擔心玉山計畫聘期短，期限一到難再以提供優渥年薪留人，甚至可能導致培植的計畫受影響。

教育部統計，2018年至2021年，已通過玉山學者、玉山青年學者157件申請案。根據「大專校院延攬國際頂尖人才作業要點」規範，玉山學者須與年輕學者共組團隊，在台扎根。

不過暨南大學校長武東星表示，請外國學者來台組團隊有難度，關鍵在於大學教授常是「一人一把號，各吹各的調」，較難湊合。

武東星也提到，大學申請玉山計畫時應留意，若學者是獨立一人跟台灣沒有連結，短期要發展出研究團隊確實很難；教育部審查時也應參考學者先前與台灣學校的合作，而非單純評斷學者成就，否則聘期內無法發展研究，甚為可惜。

台師大玉山計畫學人研究上分兩組。研發長許瑛玿表示，三位青年學者分布於物理、地球科學系，由理學院成立天文與重力中心，與東京大學跨國合作，再橫向連結中研院，帶領博士生和博士後；另一批青年學者則耕耘數學應用領域。

但許瑛玿談到，玉山計畫聘任期三至五年，聘期結束後，教師將回歸專任體制，不再有百萬薪資加給，「屆滿後不知道會不會繼續留下」。儘管學校可透過彈性薪資制度嘗試留任，仍遠不及玉山計畫加給，要再由教育部研議。

陽明交大近年共聘四名玉山學者，研發長蔡金吾表示，日籍教授太田信廣去年方核定聘任，岩井洋聘任期到後已留任；另一名美籍教授聘期屆滿後因疫情返國，法籍教授則由成大挖角。

蔡金吾談到，聘期屆滿，學校會嘗試向教育部再提報玉山計畫，或以彈性薪資續聘，若達院士級至少可提供玉山計畫約7成薪；目前各校正提報高教深耕計畫2.0，也向教部爭取經費。

教育部 疫情

上一則

光復77周年 朱立倫：沒台灣光復 就沒自由民主的台灣

下一則

好心肝疫苗事件不起訴 許金川哽咽：醫奉獎彌補委屈

延伸閱讀

黑白集／公費生卻不行醫 陳其邁暖男消光

黑白集／公費生卻不行醫 陳其邁暖男消光
大學新生連減3年 「後新冠反彈回升」夢碎 網路學校人數逆升

大學新生連減3年 「後新冠反彈回升」夢碎 網路學校人數逆升
大學新生連減3年 比2020疫前少150萬人 網路學校逆升

大學新生連減3年 比2020疫前少150萬人 網路學校逆升
調查：至少1400名駐美華人科學家去年轉至中國大學

調查：至少1400名駐美華人科學家去年轉至中國大學

熱門新聞

台灣前立委黃義交驟逝。圖／本報系資料照

「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人

2022-10-17 12:35
前立委黃義交今天在三軍總醫院過世，親近友人證實，他近年受憂鬱症所苦，下午進到醫院，傍晚5、6時過世。(本報系資料照片)

台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲

2022-10-17 09:45
台灣前立法委員黃義交。聯合報系資料照

黃義交人生精彩 緋聞案卻纏繞一生

2022-10-17 13:20
黃義交。本報系資料照

失去舞台和戀情想不開？黃義交哥們：當年他沒有生病

2022-10-17 16:29
前立委黃義交。本報系資料照片

黃義交生前受憂鬱症所苦 李鴻鈞：去年見到 他還很開朗

2022-10-17 10:39
黃義交（右）2012年尋求連任立委失敗，部分工作人員（左）難過落淚。(本報資料照片)

黃義交墜樓 檢方相驗出血性休克亡 前妻女兒領回遺體

2022-10-18 11:04

超人氣

更多 >
胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注

胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注
中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場

中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場
贍養費談不攏 遭丈夫活埋數小時 華州韓裔女幸運逃脫 報警逮人

贍養費談不攏 遭丈夫活埋數小時 華州韓裔女幸運逃脫 報警逮人
胡錦濤中共20大被帶離場 BBC：展露中國權力政治

胡錦濤中共20大被帶離場 BBC：展露中國權力政治
胡錦濤被帶離20大閉幕會議 官媒：他身體不適

胡錦濤被帶離20大閉幕會議 官媒：他身體不適