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流水號6個8百元鈔 有人出價36萬想收藏

記者巫其倫／台北23日電
天天在使用的百元、千元鈔票，若出現同號、連號、序號等特殊的新鈔，在拍賣市場頗受歡迎。(本報資料照片)
天天在使用的百元、千元鈔票，若出現同號、連號、序號等特殊的新鈔，在拍賣市場頗受歡迎。(本報資料照片)

不只舊台幣老鈔票有收藏價值，天天在使用的百元、千元鈔票，若出現特殊號碼其實可以賣到好價錢，甚至有人不惜開價36萬元（台幣，下同，約1.2萬美元），只為了買一張百元鈔票，等於是面額翻漲近3600倍，成為不少鈔票收藏家的「夢幻逸品」；過去還因愈來愈多人要求特殊號碼鈔票，造成銀行業務困擾，並衍生公平性問題，中央銀行10年前出來主持「公道」開始公開拍賣，累計已為國庫挹注近7000萬元。

央行說明，新台幣鈔票上都有鈔券號碼，由頭尾各2個英文字母（字軌），以及中間6個數字（流水號碼）組成，流水號碼從000001到999999，故同組字軌共有99萬9999張，當中有不少特殊號碼鈔券，就成為鈔票收藏家的鎖定目標。

舉例來說，若流水編號出現「888」、「168」諧音為「發發發」、「一路發」等民眾視為吉利的數字，以及如「123456」、「888888」等具收藏價值的特殊號碼，都是民眾最愛的數字。

近日有一名網友意外拿到一張特殊號碼鈔券，為編號「FT888888XH」的百元鈔票，該網友公開詢問有無收藏家想收，沒想到竟出現留言簡單寫道「36萬，面交」。

央行在10年前也開始請印製廠先行將特殊號碼鈔票抽出，直接交給台銀公開標售，相關收益也可挹注國庫。

觀察參加拍賣收藏的民眾，以100元券最受歡迎，主要因面額較低、市場需求量大、紅色討喜等。鄧延達指出，特殊號碼鈔券拍賣近期平均都可翻兩至三倍之間賣出，而歷年單張最高得標倍數為153.6倍，為第二期賣出的流水編號「888888」100元鈔票，以1萬5360元得標，此金額雖不及網站喊出的36萬元，但仍是相當驚人的出價。

至於民眾自行在網路上天喊價賣鈔票是否合法？鄧延達表示，轉賣鈔票屬於合法行為，是雙方合意行為，若民眾之間有對價錢是合意的，政府不會反對，這種特殊號碼鈔券在全世界其實也有類似交易，央行公開標售則是相對更透明，讓民眾有更多收藏機會。

央行 拍賣 字母

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