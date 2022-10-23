我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共「最年輕」高幹胡春華 未進入中央政治局常委 團派全滅

架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 新常委丁薛祥手下的中辦副主任

陳亞蘭反串破天荒奪金鐘視帝 謝盈萱封視后

台灣新聞組／台北23日電
陳亞蘭（左）以「嘉慶君遊臺灣」成為首位女視帝，謝盈萱（右）以「四樓的天堂」成為新科視后。(記者葉信菉／攝影)
陳亞蘭（左）以「嘉慶君遊臺灣」成為首位女視帝，謝盈萱（右）以「四樓的天堂」成為新科視后。(記者葉信菉／攝影)

第57屆金鐘獎首次分兩天舉行，今年金鐘大突破，史無前例由角色男性但生理女性拿獎，將視帝獎頒發給「嘉慶君遊臺灣」陳亞蘭；女主角則頒給了「四樓的天堂」謝盈萱，成了新科視后。最大獎戲劇節目頒給「斯卡羅」。但去年最夯劇入圍11項的「華燈初上」卻爆冷，全軍覆沒。

謝盈萱今年擊敗呼聲最高「華燈」媽媽林心如和楊謹華，讓雙姝飲恨，謝盈萱7度入圍首度拿獎，她今年還以「俗女2」和「四樓的天堂」同時入圍女主角獎，只是她上台致感謝詞時卻口誤將「四樓」講成另一部入圍的「俗女2」，成了典禮上最美麗的失誤。

視帝獎則是金鐘獎57年來首度創舉，第一次將視帝獎項頒給女性。56歲的陳亞蘭演出歌仔戲將近40年，從小在歌仔戲團長大，一路走來充滿熱情，她從入圍就是話題。夯劇「華燈初上」入圍11項，卻全摃龜，入圍16項的「茶金」最後也只拿下女配角、剪接，成績都不若預期。

戲劇節目男女配角今年也是「死亡之組」，「茶金」中的夏老闆李杏，打敗呼聲很高的「華燈」雙姝劉品言和謝瓊煖。男配角李銘順是金鐘常勝軍，昨晚他三度擒獎，卻因腳傷沒有到場，代表發表得獎感言的人謝謝評審給了「一個奇蹟的晚上」。

迷你劇集類電視電影女主角獎由「第一次遇見花香的那刻」的林辰唏獲得，吳朋奉離世兩年遺作鍍金，以「降河洄游」獲迷你劇集視帝。吳朋奉是「三金影帝」，今年再奪下金鐘迷你劇集男主角獎，「降河洄游」是他的遺作，令不少戲迷鼻酸。

今年戲劇類金鐘獎總計頒發28個獎，新增設的「最具人氣戲劇節目獎」則由「火神的眼淚」奪得。

陳亞蘭是首位女身拿視帝獎的演員，她讚金鐘獎「走在時代尖端」。她在台上忍不住噴淚，把這個獎獻給恩師楊麗花，並喊：「她是我們心目中永遠的最佳男主角！」

評審也對陳亞蘭肯定：「顰笑嗔怒都是戲，猶有悠然的韻味，造就了歌仔戲的成功轉型。」

謝盈萱以「四樓的天堂」奪后。她這次因「四樓的天堂」、「俗女養成記2」雙料提名，上台領獎時因為過度興奮，一時口誤將得獎作品講為「俗女」，突然發現講錯時，直接尷尬爆粗口，引起全場大笑，連頒獎人鍾欣凌也在旁直呼「這是今天典禮的最高潮」。

謝盈萱稍緩口氣後，立刻向「四樓」導演陳芯宜致歉，「謝謝這個好劇本，如果不是這個劇本，無法創造出這個角色」，同時又感謝「俗女」系列導演嚴藝文、陳長綸，「你們都看到我不一樣的特質」。

評審盛讚謝盈萱在「四樓的天堂」表現出心理師內斂深刻的一面，與不同傑出的演員拍對手戲，交會出不同層次的演出，無論是飾演母親的潘麗麗，飾演推拿師的黃秋生、以及飾演好友的陳家逵，她都能讓自己的角色，投射出不同的樣貌。

金鐘戲劇類重要得獎名單 製表／陳建嘉
金鐘戲劇類重要得獎名單 製表／陳建嘉

入圍 導演 黃秋生

上一則

新聞評論／布林肯和陳明通預告戰事 都為催選票？

下一則

藍綠全台拚場 蔡英文喊決戰中台灣 藍重兵集結桃園

延伸閱讀

金鐘57／「華燈」全軍覆沒原因？謝盈萱一票險勝楊謹華

金鐘57／「華燈」全軍覆沒原因？謝盈萱一票險勝楊謹華
金鐘57／戲劇類完整得獎名單 陳亞蘭成首位女視帝

金鐘57／戲劇類完整得獎名單 陳亞蘭成首位女視帝
兩劇入圍金鐘視后 謝盈萱：手心手背都是肉

兩劇入圍金鐘視后 謝盈萱：手心手背都是肉
影后謝盈萱接金馬獎主持 保密2個月狂做功課

影后謝盈萱接金馬獎主持 保密2個月狂做功課

熱門新聞

台灣前立委黃義交驟逝。圖／本報系資料照

「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人

2022-10-17 12:35
前立委黃義交今天在三軍總醫院過世，親近友人證實，他近年受憂鬱症所苦，下午進到醫院，傍晚5、6時過世。(本報系資料照片)

台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲

2022-10-17 09:45
台灣前立法委員黃義交。聯合報系資料照

黃義交人生精彩 緋聞案卻纏繞一生

2022-10-17 13:20
黃義交。本報系資料照

失去舞台和戀情想不開？黃義交哥們：當年他沒有生病

2022-10-17 16:29
前立委黃義交。本報系資料照片

黃義交生前受憂鬱症所苦 李鴻鈞：去年見到 他還很開朗

2022-10-17 10:39
黃義交（右）2012年尋求連任立委失敗，部分工作人員（左）難過落淚。(本報資料照片)

黃義交墜樓 檢方相驗出血性休克亡 前妻女兒領回遺體

2022-10-18 11:04

超人氣

更多 >
胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注

胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注
中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場

中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場
贍養費談不攏 遭丈夫活埋數小時 華州韓裔女幸運逃脫 報警逮人

贍養費談不攏 遭丈夫活埋數小時 華州韓裔女幸運逃脫 報警逮人
胡錦濤中共20大被帶離場 BBC：展露中國權力政治

胡錦濤中共20大被帶離場 BBC：展露中國權力政治
胡錦濤被帶離20大閉幕會議 官媒：他身體不適

胡錦濤被帶離20大閉幕會議 官媒：他身體不適