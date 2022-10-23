陳亞蘭反串破天荒奪金鐘視帝 謝盈萱封視后

陳亞蘭（左）以「嘉慶君遊臺灣」成為首位女視帝，謝盈萱（右）以「四樓的天堂」成為新科視后。(記者葉信菉／攝影)

第57屆金鐘獎首次分兩天舉行，今年金鐘大突破，史無前例由角色男性但生理女性拿獎，將視帝獎頒發給「嘉慶君遊臺灣」陳亞蘭；女主角則頒給了「四樓的天堂」謝盈萱，成了新科視后。最大獎戲劇節目頒給「斯卡羅」。但去年最夯劇入圍 11項的「華燈初上」卻爆冷，全軍覆沒。

謝盈萱今年擊敗呼聲最高「華燈」媽媽林心如和楊謹華，讓雙姝飲恨，謝盈萱7度入圍首度拿獎，她今年還以「俗女2」和「四樓的天堂」同時入圍女主角獎，只是她上台致感謝詞時卻口誤將「四樓」講成另一部入圍的「俗女2」，成了典禮上最美麗的失誤。

視帝獎則是金鐘獎57年來首度創舉，第一次將視帝獎項頒給女性。56歲的陳亞蘭演出歌仔戲將近40年，從小在歌仔戲團長大，一路走來充滿熱情，她從入圍就是話題。夯劇「華燈初上」入圍11項，卻全摃龜，入圍16項的「茶金」最後也只拿下女配角、剪接，成績都不若預期。

戲劇節目男女配角今年也是「死亡之組」，「茶金」中的夏老闆李杏，打敗呼聲很高的「華燈」雙姝劉品言和謝瓊煖。男配角李銘順是金鐘常勝軍，昨晚他三度擒獎，卻因腳傷沒有到場，代表發表得獎感言的人謝謝評審給了「一個奇蹟的晚上」。

迷你劇集類電視電影女主角獎由「第一次遇見花香的那刻」的林辰唏獲得，吳朋奉離世兩年遺作鍍金，以「降河洄游」獲迷你劇集視帝。吳朋奉是「三金影帝」，今年再奪下金鐘迷你劇集男主角獎，「降河洄游」是他的遺作，令不少戲迷鼻酸。

今年戲劇類金鐘獎總計頒發28個獎，新增設的「最具人氣戲劇節目獎」則由「火神的眼淚」奪得。

陳亞蘭是首位女身拿視帝獎的演員，她讚金鐘獎「走在時代尖端」。她在台上忍不住噴淚，把這個獎獻給恩師楊麗花，並喊：「她是我們心目中永遠的最佳男主角！」

評審也對陳亞蘭肯定：「顰笑嗔怒都是戲，猶有悠然的韻味，造就了歌仔戲的成功轉型。」

謝盈萱以「四樓的天堂」奪后。她這次因「四樓的天堂」、「俗女養成記2」雙料提名，上台領獎時因為過度興奮，一時口誤將得獎作品講為「俗女」，突然發現講錯時，直接尷尬爆粗口，引起全場大笑，連頒獎人鍾欣凌也在旁直呼「這是今天典禮的最高潮」。

謝盈萱稍緩口氣後，立刻向「四樓」導演 陳芯宜致歉，「謝謝這個好劇本，如果不是這個劇本，無法創造出這個角色」，同時又感謝「俗女」系列導演嚴藝文、陳長綸，「你們都看到我不一樣的特質」。