迷你劇最佳男女主角 吳朋奉遺作抱獎 林辰唏復出鍍金

林辰唏憑「第一次遇見花香的那刻」摘下迷你劇集(電視電影)女主角獎。(記者沈昱嘉／攝影)

第57屆金鐘獎迷你劇集男、女主角獎出爐，已故演員吳朋奉以遺作「降河洄游」奪男主角獎，加上生前，共獲得3座金鐘。吳朋奉2020年5月猝逝，該劇導演 朱平代替上台領獎，感嘆吳朋奉雖沒看到片子的成品，「但我相信他現在正看著我，謝謝」。林辰唏以「第一次遇見花香的那刻」拿下女主角獎，她的男友林立書、兒子都在場，她激動噴淚說：「我到進棺材也要繼續演！」

吳朋奉過世兩年，此次「降河洄游」是他在金鐘歷程的第五度入圍 ，該劇是他的遺作，雖人已不在世，獎項告慰在天之靈；導演朱平曾透露，該劇在創作階段即以吳朋奉的形象進行構思，後來才邀請他本人演出。吳朋奉還幫忙提出了很多劇本想法，甚至開玩笑說過：「劇本還要改，不然我不會接。」可惜吳朋奉沒能看到成品離世。

林辰唏六年沒演電視劇，今年便以同志 影集「第一次遇見花香的那刻」得獎，被問到「花香」確定將拍攝第二季，她開心笑說：「希望一直演下去。」她在花蓮生子、照顧家庭，以至於多年沒拍戲，提到經紀公司的包容，一度哽咽，「我知道他們很辛苦，給我很多資源及支持，真的謝謝他們」。