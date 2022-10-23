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迷你劇最佳男女主角 吳朋奉遺作抱獎 林辰唏復出鍍金

記者楊起鳳、陳慧貞／台北23日電
林辰唏憑「第一次遇見花香的那刻」摘下迷你劇集(電視電影)女主角獎。(記者沈昱嘉／攝影)
林辰唏憑「第一次遇見花香的那刻」摘下迷你劇集(電視電影)女主角獎。(記者沈昱嘉／攝影)

第57屆金鐘獎迷你劇集男、女主角獎出爐，已故演員吳朋奉以遺作「降河洄游」奪男主角獎，加上生前，共獲得3座金鐘。吳朋奉2020年5月猝逝，該劇導演朱平代替上台領獎，感嘆吳朋奉雖沒看到片子的成品，「但我相信他現在正看著我，謝謝」。林辰唏以「第一次遇見花香的那刻」拿下女主角獎，她的男友林立書、兒子都在場，她激動噴淚說：「我到進棺材也要繼續演！」

吳朋奉過世兩年，此次「降河洄游」是他在金鐘歷程的第五度入圍，該劇是他的遺作，雖人已不在世，獎項告慰在天之靈；導演朱平曾透露，該劇在創作階段即以吳朋奉的形象進行構思，後來才邀請他本人演出。吳朋奉還幫忙提出了很多劇本想法，甚至開玩笑說過：「劇本還要改，不然我不會接。」可惜吳朋奉沒能看到成品離世。

林辰唏六年沒演電視劇，今年便以同志影集「第一次遇見花香的那刻」得獎，被問到「花香」確定將拍攝第二季，她開心笑說：「希望一直演下去。」她在花蓮生子、照顧家庭，以至於多年沒拍戲，提到經紀公司的包容，一度哽咽，「我知道他們很辛苦，給我很多資源及支持，真的謝謝他們」。

同樣感謝的是交往多年的導演男友林立書和兒子bio，笑說：「最近對他滿冷淡的，但還是要說真的辛苦他，都是他在照顧孩子，希望之後他執導的『最佳利益』也能入圍、得獎」，不忘告白放閃。

「降河洄游」成吳朋奉（右）遺作。(圖／高雄電影節提供)
「降河洄游」成吳朋奉（右）遺作。(圖／高雄電影節提供)

導演 入圍 同志

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