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醫療奉獻獎得主見蔡英文 公費醫師成話題

記者沈能元、許政榆／台北22日電
第32屆醫療奉獻獎21日於衛福部舉辦會前會，今年總計有9人獲個人醫療奉獻獎、1人獲特殊貢獻獎、團體醫療奉獻獎1名。(記者曾吉松／攝影)
第32屆醫療奉獻獎21日於衛福部舉辦會前會，今年總計有9人獲個人醫療奉獻獎、1人獲特殊貢獻獎、團體醫療奉獻獎1名。(記者曾吉松／攝影)

第32屆醫療奉獻今天頒獎，總統蔡英文昨於總統府接見今年獲獎的醫奉獎得主時，公費醫師成話題。在美行醫逾20年後，鮭魚返鄉的埔里基督教醫院山地醫療主治醫師汪海波說，當年簽約成公費醫師是承諾，一定要做到，「這是做人道理。」蔡英文也期待公費醫師解決偏鄉醫療人力不足，避免偏鄉民眾成為醫療孤兒。

蔡英文說，過去風災時曾到恆春勘災，當時醫院屋頂都被風吹走，看到七、八十歲退休返鄉服務的老醫師，在風雨中為新生兒接生。現在常靠軍醫院醫師到偏鄉支援，但缺點是接生非軍醫擅長項目，遠距醫療也有局限。她認為，解決偏鄉醫療人力不足，還是要靠制度，希望透過公費醫師制度和軍醫支援，雙軌並行。

獲特殊貢獻獎的彭汪嘉康說，原本想成為外科醫師，因緣巧合走向研究之路，才發現癌症醫學這麼有趣，幫助許多癌症患者，是人生非常幸福的事。衛福部次長石崇良說，所有獲獎者長年在偏鄉或專業領域服務帶動社會良善示範。

主辦單位立法院厚生會秘書長、立委吳玉琴說，醫護人員在疫情期間扮演重要角色，盼透過典禮，讓更多民眾知道得獎者的奉獻。聯合報健康事業部營運長洪淑惠說，對得獎者致上最大的尊崇，並感謝於32年前開始看重及信任聯合報承辦醫奉獎。

第32屆醫療奉獻獎得主，個人醫療奉獻獎9名、特殊貢獻獎1名、團體醫療奉獻獎1名，個人醫療奉獻獎得獎人分別為王剛毅醫師、黃瑞仁醫師、賴慧珊護理師、許金川教授、胡勝川醫師、藍英哲醫師、王署君醫師、汪海波醫師、游昌憲醫師；特殊貢獻獎得獎人彭汪嘉康院士，團體醫療奉獻獎得獎團體為天主教聖保祿醫院山地醫療團隊。

蔡英文 癌症 醫學

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