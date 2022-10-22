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檢方驗屍見蹊蹺 酗酒女踹死病母判4年半徒刑

記者林保光／高雄22日電
陳姓女子酗酒後踹傷母親致死，高雄地方法院判刑。(記者林保光／攝影)
陳姓女子酗酒後踹傷母親致死，高雄地方法院判刑。(記者林保光／攝影)

高雄陳姓女子今年春節前回娘家過年，酒後與母親發生爭執，竟不管母親因病須戴氧氣罩呼吸，扯下母親的氧氣罩，在母親倒地後，又踹母親受傷，送醫後10天不治。檢方相驗發覺事有蹊蹺，才查出陳女對母親下重手致死。高雄地方法院依傷害直系血親尊親屬致死罪，判陳女4年6月徒刑。

判決指出，案發時，陳母年近68歲，並患高血壓糖尿病與肺部纖維化，身體虛弱，在家須戴氧氣面罩才能維持正常呼吸；陳女（48歲）曾涉家暴獨居高雄市小港區，1月29日回高雄市三民區娘家，因酗酒與吸毒又服精神疾病藥物，當晚與母親起爭執，扯下母親的氧氣罩，母親重心不穩倒地，陳女竟踹母親胸部2下受傷。

近一小時後，陳母因多處肋骨骨折，並有血胸現象，才自行報警。警、消趕到，將陳母送醫，但陳母因受傷併發肺炎及敗血性休克，延醫至2月8日死亡。檢方相驗後，發現陳母遭外力致傷，導致呼吸困難、肺氣腫、支氣管擴張與氣喘症，併發肺炎、敗血症而不治身亡，主動偵辦全案，陳女才承認踹母親。

合議庭認為，陳女主觀上雖無置母親於死，但應能預見她的行為可能導致母親死亡，具有過失責任，構成刑法傷害直系血親尊親屬致死罪，但她因精神障礙或其他心智缺陷，致降低辨識行為能力，減輕其刑，判陳女四年六月，並應在執行完畢或赦免，接受監護三年。全案可上訴。

高血壓 家暴 糖尿病

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