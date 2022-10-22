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金管會救台股 個股跌逾3.5% 隔日平盤下禁放空

記者戴瑞瑤／台北22日電

台股跌跌不休，眼看守不住1萬3000點大關，金管會昨晚宣布「有條件式禁空令」，宣布個股當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日不得以平盤下放空，即日起上路。10月以來金管會已祭出第三波救市，但專家指出，由於震央在美股，此舉無助扭轉大盤，只是向市場交代、示警空頭，表達官方有關注股市變化。

這是金管會史上第五次祭出「禁空令」，上次是2020年3月新冠疫情剛爆發時，當時金管會在3月18日同樣祭出「有條件式禁空令」，個股當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日就不能平盤下放空，當時實施期間不到3個月股市就回穩，因此未再擴大全面禁空。

金管會過往只有在2008年金融海嘯時實施過「全面禁止放空」，其餘三次皆是「平盤下禁放空」。

今年以來台股重挫29.8%，近期跌勢擴大且震盪劇烈，昨天收盤下跌126點，收在1萬2819點，尤其護國神山台積電領跌，終場收在389.5元，市值進入10兆保衛戰。

為挽救頹勢，金管會穩股措施（市場俗稱「18套劇本」），罕見在短短一個月內從限空令，擴大到「有條件式禁空令」。

金管會證期局宣布，即日起只要個股當日收盤價跌幅達3.5%以上，次交易日就不得以低於前1交易日的收盤價放空，以避免個股價格因放空交易加速跌勢。

投資人從事當沖交易，現券賣出後未完成反向交易，賣出價格低於前一交易日收盤價者，也不得變更交易類別為融券賣出或借券賣出。金管會強調，請證券商多提醒投資人注意交易風險。

證期局官員表示，21日收盤跌幅在3.5%以上的個股，次日、即下周一（24日）就不得以低於前1交易日收盤價放空。

統計昨天上市、櫃股票跌幅超過3.5%的上市公司有105檔、上櫃公司有47檔，上市櫃合計共152檔股票。

華南永昌投顧董事長儲祥生認為，台股若要止跌，最大關鍵問題在美股，若美股天天走低，外資賣壓仍將襲擊台股，但近來政府重視股市變化，金管會有條件禁空是對市場交代，表達官方仍關注股市，也是對空方示警。他說，政府的用意是保護弱勢股不被狙擊追空，但由於震央在美股，此舉無助扭轉大盤。

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