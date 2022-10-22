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台幣貶至32.188 近6年新低 將探32.5

記者陳美君／台北22日電

美債殖利率攀高、國內股匯持續溜滑梯。大型國銀交易室主管指出，熱錢昨日落跑8億美元，拖累新台幣匯率盤中一度貶至32.22元，最多貶值1.13角；中央銀行雖緊盯盤面，卻僅在關鍵時點進場提供美元流動性，匯率終場貶值8.1分，收32.188元，連三貶並為近6年新低，總成交量擴大至16.365億美元。

匯銀主管指出，新台幣匯率近期加開貶值列車，貶破32元大關後仍「過站不停」，不過不只新台幣匯率如此疲軟，日圓、韓元與人民幣等主要亞幣對美元匯價均持續下探，顯示美元獨強仍為難以扭轉趨勢。

匯銀主管還說，熱錢昨日大舉匯出8億美元，加上美債殖利率飆高，壽險業開始加碼海外投資、進場敲進美元，使匯市美元需求十分殷切；相較市場湧現搶匯潮，外匯供給大戶出口商反而縮手不賣了。匯銀主管表示，「出口商眼見新台幣匯率貶破32元後持續下探，開始惜售，導致新台幣匯率貶勢擴大；央行則在收盤前進場調節，勉強守住32.2元。」

匯銀主管指出，新台幣匯率盤中失守32.2元後，近日將向下測試32.5元。

匯銀主管分析，「央行目前也是且戰且走，近日未見積極阻貶動作，主要原因是其他亞幣也都在貶，趨勢未改變前大舉拋匯只是白白浪費銀彈，且適逢全球經濟slow down（趨緩）之際，台灣出口表現也不太好，新台幣匯率跟進主要亞幣貶值，或多或少能為提振出口競爭力盡一點心力。」

匯率 殖利率 央行

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