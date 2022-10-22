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贏小S一票 黃子佼師徒奪金鐘綜藝主持人獎

記者葉君遠／台北22日電
Lulu(黃路梓茵)、黃子佼(右)抱走「綜藝節目主持人獎」。(記者王聰賢／攝影)
Lulu(黃路梓茵)、黃子佼(右)抱走「綜藝節目主持人獎」。(記者王聰賢／攝影)

第57屆電視金鐘獎最大獎「綜藝節目主持人」摃龜6次的Lulu及黃子佼這對師徒共同拿下，Lulu出道10年，今年是她事業重要里程碑，在師父黃子佼助攻下，終於一起打敗吳宗憲、胡瓜、曾國城和小S，拿下最高榮譽。

今年「綜藝節目獎」、「綜藝節目主持人獎」競爭激烈，老將胡瓜、吳宗憲、曾國城和黃子佼幾乎是金鐘常客，今年對上從大陸回來再披戰袍的小S。最後黃子佼和Lulu以「婚禮歌手」拿下「綜藝主持人獎」，Lulu年年入圍，但已摃龜6年，今年第7次終於挑戰成功，步上舞台時，她全身顫抖淚流滿面，「我花10年才走到這裡，主持是我的使命，也是火花，謝謝大家給我機會。」至於「綜藝節目」則被「大嘻哈時代」抱走。

今年綜藝競爭激烈，評審評判的標準在於「新創」，小S和黃子佼、Lulu這兩組在「綜藝節目主持人獎」之爭，最讓評審頭痛，中間休會兩次，最終三比二由黃子佼這組勝出。而「大嘻哈時代」、「決戰水下伸展台」都是新創出線，「決戰」甚至在首輪就拿到五比零的成績。

評審召集人楊少驊表示，黃子佼和Lulu的「婚禮歌手」，跟小S的「熙娣想聊」型態都很新，但「婚禮歌手」面對的是素人，他們除了主持功力外，居間搭橋的能力也讓評審佩服，「小S的節目也很好，這讓我們難以抉擇，休會兩次，最後決定不管了，直接投票出手，到頒獎會場才知道比數只差一票」。他認為，現在製作環境不易，有人願意花時間和精力去創作，評審絕對鼓勵。

近年台灣綜藝型態多走外景或益智，所以「益智及實境節目獎」和「益智及實境節目主持人獎」成為兵家必爭。楊貴媚的實境秀節目「阮3个」從第一年就開始入圍，雖年年陪榜，但她都敬業到場，努力到了第3季，和施名帥、温貞菱、林柏宏搭檔，終於抱走「益智及實境節目主持人獎」；她說，「節目都是演員來斜槓的，沒想到也能為台灣綜藝有所貢獻。」節目獎方面，則是「決戰水下伸展台」拿下。

吳宗憲多年來抨擊金鐘評審活在象牙塔裡，不管外面世界觀眾在乎什麼，於是主辦單位今年特別設立了「最具人氣綜藝節目獎」，讓觀眾投票決定誰拿獎，一路以來吳宗憲、KID和坤達的「綜藝玩很大」和孫協志、許孟哲、王仁甫的「飢餓遊戲」在相互纏鬥，和第3名拉出倍數距離，兩節目都衝破9萬票，最後由製播8年的「綜藝玩很大」抱走大獎，吳宗憲過去堅持的人氣果然有道理。

金鐘漫長的歷史長河在去年發生轉折，先把網路節目併入評選，小S、曾寶儀等人在數位或OTT平台的節目才能進場。今年更首度將綜藝、戲劇分家，雖然過程中支持或批評聲音都有，但昨晚辦下來，瘦身之後的典禮不再像過去頒到半夜。

而「益智及實境節目」由「決戰水下伸展台」抱走，評審對該節目的製作、氣氛掌握能力都全員肯定，第一輪就五比零。楊少驊說，主持人Janet沒拿主持人獎，是敗在參與不夠深入，「她的工作類似報幕、串場，並沒有跟參賽者一起下水，如果她下水了，今天這個獎就是她的了，我們都知道她懷孕，下水是不可能的」。主持人獎由楊貴媚領軍施名帥、温貞菱、林柏宏做民宿實境秀，勝出的點在於節目讓人看了親和、舒服。

「大嘻哈時代」製作團隊拿下「綜藝節目獎」。(記者王聰賢／攝影)
「大嘻哈時代」製作團隊拿下「綜藝節目獎」。(記者王聰賢／攝影)
金鐘節目類重要得獎名單 製表／陳建嘉
金鐘節目類重要得獎名單 製表／陳建嘉
今年特別設立了最具人氣綜藝節目獎，「綜藝玩很大」獲獎，坤達（左）、KID與有榮焉...
今年特別設立了最具人氣綜藝節目獎，「綜藝玩很大」獲獎，坤達（左）、KID與有榮焉。(記者王聰賢／攝影)

小S 投票 入圍

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