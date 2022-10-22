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挑戰金鐘7次終於成功 Lulu領獎爆哭

台灣新聞組／台北22日電
出道10年、摃龜6次的Lulu終於獲得金鐘獎肯定，喜不自勝。(者吳致碩／攝影)
出道10年、摃龜6次的Lulu終於獲得金鐘獎肯定，喜不自勝。(者吳致碩／攝影)

第57屆金鐘獎綜藝節目主持人獎今年戰況激烈，入圍者有金鐘常勝軍吳宗憲、曾國城、黃子佼等人，而小S（徐熙娣）繼14年前以「康熙來了」拿獎後也來勢洶洶，不可小覷，如今名單揭曉，摃龜6次的Lulu（黃路梓茵）終於以「婚禮歌手」順利敲鐘，得到首座金鐘獎肯定，她上台一度哭到不能自已，內心激動可想而知。

Lulu摃龜多年，她坦言一開始也曾走心，後來習慣成自然，對獎項不敢抱有過多期待，這次她和師父黃子佼一同拿獎，對她而言意義非凡，黃子佼受訪時曾說，Lulu雖然遲遲沒能鍍金，但她年紀輕輕便已主持不少大型頒獎典禮，這樣的經歷已經實屬難得，也是市場上對她的肯定，而黃子佼在此之前已經擁有7座金鐘獎，他先前坦言對金鐘得失心不大，今年剛升格當爸的他，笑說心思全在愛女黃玉米身上，隨時都歸心似箭。

Lulu得知獲獎整個哭慘，黃子佼霸氣表示「我所有致詞時間都給Lulu」，但Lulu一開始哭到說不出話，直呼「我冷靜一下」，她上台先感謝黃子佼，「也謝謝我的搭檔憲哥和漢典，謝謝經紀人丹尼爾和助理，謝謝曾經的老闆詹哥和湯哥，以前帶過我的經紀人，我很想講出他們的名字，謝謝他們發掘了我，謝謝家人和老師」，她表示今年剛好是入行第10年，「每次在台下都覺得舞台很近，我其實都準備好了，稿都寫好了，我很開心花了10年扎扎實實走到這裡，每次登台都是一個學習，我會繼續努力，帶著這樣的職人精神繼續表演」，黃子佼則打趣「生子後果然好運」。

黃子佼和Lulu後台受訪，Lulu笑說感謝許富凱送的紅內褲，讓她順利拿獎，對於只贏小S一票，黃子佼笑說「差一票贏也是贏嘛，沒有啦，我們有比她多一個人，團結就是力量」，至於承諾要送給Lulu的愛馬仕，黃子佼大方說「就讓她去挑一個吧」，有上限嗎？黃子佼笑回「那就要看她的良心了」，笑翻全場。

金鐘獎得獎名單 製表／陳建嘉
金鐘獎得獎名單 製表／陳建嘉

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