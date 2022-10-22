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瘋傳女演奏家裸照逼分手砲 恐怖前男友判賠100萬

記者林孟潔／台北22日電
知名女演奏家和男友分手後，遭對方偷手機散播裸照，並強迫她打「分手砲」，台北地方法院判賠100萬台幣。(示意圖／ingimage)
知名女演奏家和男友分手後，遭對方偷手機散播裸照，並強迫她打「分手砲」，台北地方法院判賠100萬台幣。(示意圖／ingimage)

有經營YouTube頻道的知名女演奏家和男友分手後，遭對方偷手機散播裸照，還寄恐嚇信和私密照片給她的媽媽，並強迫她打「分手砲」，前男友已被檢方起訴；民事部分，女方要求前男友賠償100萬元台幣（約3.1萬美元），台北地方法院全額判准，可上訴。

女演奏家主張，前男友和她分手後心生不滿，去年9月4日晚間7時許，男方到她住處商談感情問題，雙方發生口角後，前男友不顧她哭喊不要並掙扎，強行推倒她在沙發上，持續親吻胸部和嘴巴，並以生殖器磨擦她的下體，最終性侵未遂；隔天凌晨2時許，前男友偷走她的手機，透過LINE傳送存放在手機中的裸照等私密照片，給多名她的親友。

同年月9日晚間6時許，前男友寫了一封信，內容提及「高材生音樂女老師傑作，她可以在還有婚姻狀況就跟其他已婚男人上床做愛，甚至還自拍床上裸照」、「嚴重劈腿枉費當音樂老師」等語，將信和存有私密照片的記憶卡，一同寄給女方媽媽，藉此恐嚇她要散布私密照。

前男友經法院傳喚通知皆未到庭，也沒有提出書狀或任何聲明；台北地院認為根據刑案電子卷證，確認前男友犯行屬實，不法侵害女演奏家名譽、隱私和性自主權。

法院審酌女演奏家在音樂界很知名，且曾參與多場知名音樂會、音樂劇的演出，也曾當場音樂大賽評審，並經營YouTube個人頻道，而前男友則是長照機構負責人，並考量前男友加害情節、造成的影響等，認為前男友應賠償女方100萬元。

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