離異又失業 單親媽毒殺6歲兒自戕

36歲許姓女子與六歲兒子，前天被發現雙雙倒臥新北市樹林區租屋套房，許女頸、胸四處刀傷，送醫觀察，男童則口吐白沫、出現屍斑，已經死亡；檢警初步研判許女毒死兒子後再自戕，朝殺人罪嫌偵辦。

據調查，許姓女子一年多前離異，帶著六歲兒子租屋在樹林區八德街一間四坪大套房。許女從事電話行銷工作，生活不富裕但勉強能維持。

兩個月前，許女遭公司辭退，經濟陷入困頓，連房租都付不出來。兒子就讀附近小學，本周一開始連續三日沒到校上課，校方連繫不上許女，致電許女前夫連繫也未果，前晚9時許，前夫致電許女雙親通報警方，由里長、房東 陪同到租屋處破門，赫見母子兩人倒臥床上。

男童當時衣著完整，口吐白沫，仰躺床的左側，身上無外傷，已出現屍斑；許女胸頸四處刀傷，全身是血躺在床右側，尚有呼吸心跳，經送醫，男童確定身亡，許女救回，昏迷留院治療。

現場床邊發現一個殘存液體馬克杯，右側床下有一把沾血美工刀。許女平板電腦內有一封遺書。男童父親透過友人說，兩人離婚後並未棄養小孩，每月固定匯給女方1萬5000元教養費，還每周輪流接小孩照養。

警方初步研判，許女可能因經濟壓力太大，殺子後自戕，因許女尚未清醒，相關疑點待釐清；檢方擇日解剖男童，朝殺人罪嫌偵辦。