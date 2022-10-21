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台製電動休旅 裕隆納智捷n7明年上市

記者邱馨儀／台北21日電
裕隆集團執行長嚴陳莉蓮出席納智捷品牌日發表會。（記者林伯東／攝影）
裕隆集團執行長嚴陳莉蓮出席納智捷品牌日發表會。（記者林伯東／攝影）

在納智捷n7接單破2.3萬台後，裕隆集團執行長嚴陳莉蓮發表納智捷全新品牌識別，同時宣告將是LUXGEN新起點。嚴陳莉蓮表示，n7將在明年底上市，n7不只是一台新車，並代表納智捷新起點的開始，同時也是裕隆各事業體串聯成移動服務生態系的關鍵。

2018年底，裕隆前董事長嚴凱泰病逝，嚴陳莉蓮接下董事長大位後保持低調，從不接受媒體專訪，外界對於女籃球員出身的嚴陳莉蓮，如何在競爭激烈的車市中重振裕隆往日雄風，也十分好奇。

除了不受訪，僅靠專業經理人、公關團隊維持媒體關係以外，嚴陳莉蓮在集團內工作的腳步就沒有停過，這也與扛下裕隆重擔之初，集團就面臨種種難關有關，嚴陳莉蓮必須花費極大心力，才能維持裕隆的正常運作，而在她務實努力下，一關關攻克，也令外界刮目相看。

裕隆集團昨日在三創生活園區，舉辦品牌「LUXGEN新起點」發布會， 現場展出LUXGEN n7以及針對不同需求研發的概念車，包含以打破工作與生活界線為理念的硬派皮卡Model V，鎖定年輕人的Model B跨界跑格休旅，則預計將在明年展開預售，成為納智捷第二款上市的電動車。在鴻海科技日發表電動車後，裕隆更進一步宣示納智捷的新車上市時程規劃。

嚴陳莉蓮過往極少出席這類活動，顯示此次納智捷品牌日對裕隆意義重大。嚴陳莉蓮表示，「近四年來帶領裕隆集團進行轉型升級，今日是重要的里程碑。」納智捷是台灣唯一自主汽車品牌，過去裕隆集團投入了很多資源，雖然也遇到許多困難，但我們勇敢面對問題、解決問題，引領納智捷在新能源時代重新出發。

嚴陳莉蓮強調，n7對納智捷而言，不只是一台新車，更重要的是，它代表著納智捷新起點的開始，象徵著裕隆集團朝數位化、開放化及新能源化發展的全新願景，我們將以納智捷品牌煥新為起點，將裕隆集團各事業體串聯成移動服務生態系。

LUXGEN董事長兼總經理左自生表示， n7是以裕隆集團一路的堅持與累積為基底，加上關鍵合作夥伴鴻海集團帶來的豐沛資源，未來，透過研發中心鴻華先進與全新進化的LUXGEN智慧移動服務，以開放平台策略消弭內需市場規模的限制，導入國際間的第三方合作夥伴，實現世界同步、台灣優先的產品策略，以台灣市場為出發點，讓台灣汽車自主研發夢在新能源時代站上世界舞台。

左自生也強調，除了第一波預接單達1.5萬台之外，這次啟動五天的第二波預接單，前兩天接單已達到8000台，累計2.3萬台，初期目標是3萬台。裕隆集團已著手規畫產能，以目前的情況看來，生產沒有問題。

電動車 汽車 鴻海

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