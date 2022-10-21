我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

末日博士：1970年代不景氣混全球金融危機的時期要來了

1979後沒打過仗…中與美攤牌 解放軍戰力藏「和平病」

為愛翻譯 陳鵬仁說台語 與查克柏格無縫對話

記者許維寧、馬瑞璿／台北21日電
AI協助英語、閩南語對話。
AI協助英語、閩南語對話。

社群媒體Meta 19日推出人工智慧閩南語（福建話）口語翻譯系統，可將台灣人民慣用、但缺乏標準書寫形式的閩南語譯成英語，是第一個由人工智慧驅動為非書寫語言開發的語音翻譯系統，目標要使全世界用戶無論說出何種語言都能相互交流。負責這項計畫的陳鵬仁來自台灣，他「為愛翻譯」的初衷是希望他父親能夠用台語和任何人交談。

Meta官網說，人工智慧研究員陳鵬仁在台灣成長時說中文，但他70歲、已從工廠技術主管退休的父親陳聖獎來自台灣南部，主要說閩南語。

陳鵬仁說，父親聽得懂中文，但對較複雜主題進行溝通時，說中文會比較慢。中文與閩南語間，雖有關聯性卻也有不同。

陳鵬仁了解語言障礙會影響人們溝通，他希望父親能用閩南語和所有人溝通，因為那是父親用起來最舒服的語言。就是這個「為愛翻譯」的初心，他領頭開發新技術，進行閩南語和英語之間的翻譯。

19日登場的閩南語翻譯系統展示影音中，Meta創辦人兼執行長查克柏格用英語和說台語的陳鵬仁對話，經由機器人中介翻譯，無縫溝通。

在開發這套翻譯系統之初，由於閩南語沒有太多現成可用的語音資料庫，加上能以英語轉換為閩南語的翻譯人員很少，在收集文本、解譯資料，和訓練翻譯模型時困難重重。

陳鵬仁和Meta的研究人員利用「中文」作為中間語言，和會說閩南語的人緊密合作、確保翻譯正確，把閩南語轉為中文、再轉為英文，以兩組配對的句子透過機器學習進行比對訓練。

Meta的軟體工程師約書亞．楊（譯音）在推文透露，Meta的研究員採用三萬小時台劇作為翻譯文本。

台大電機工程學系副教授李宏毅參與的研究團隊，就收集1500小時的台灣鄉土劇資料。李弘毅說，過去若要讓ＡＩ將閩南語翻譯成英文，多採用督導式學習，先把台語翻譯成中文，再用中文譯為英文，Meta透過鄉土劇可聆聽大量閩南語訊號搭配字幕作對照，待ＡＩ對閩南語產生初步理解時，再適時給予資料提示，就能快速學會語言。

住在美國的陳鵬仁，也常教導女兒說台語，但因父母與女兒間的慣用語言不同，他說，「我希望，有一天我的女兒跟她的阿嬤可以用這項科技，各自用他們習慣的語言說話。」

Meta表示，在7000多種現存語言中，超過四成為口說語言，沒有標準或廣泛熟知的書寫系統，閩南語是其中之一。在中國大陸、新加坡、馬來西亞和菲律賓等地，全球有逾5000萬人以閩南語溝通。

陳鵬仁和他的團隊成了早期使用人工智慧科技、為沒有正式書寫系統的語言建立翻譯系統的先驅。這也是Meta「通用語音翻譯器」計畫的一部分，即時把語音從一個語言翻譯成另一個語言，無需仰賴書面中介。

人工智慧 社群媒體 新加坡

上一則

張忠謀6度任APEC代表 蔡英文交付3大任務

下一則

高端疫苗價差6億元 藍委問：錢進了誰口袋？

延伸閱讀

Meta口譯機器人講台語 對話查克柏格

Meta口譯機器人講台語 對話查克柏格
台工程師推動Meta閩南語AI翻譯：想讓70歲老爸溝通無礙

台工程師推動Meta閩南語AI翻譯：想讓70歲老爸溝通無礙
Meta推人工智慧系統 可將台語譯成英語

Meta推人工智慧系統 可將台語譯成英語
用戶不捧場 Meta元宇宙下修目標

用戶不捧場 Meta元宇宙下修目標

熱門新聞

台灣前立委黃義交驟逝。圖／本報系資料照

「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人

2022-10-17 12:35
前立委黃義交今天在三軍總醫院過世，親近友人證實，他近年受憂鬱症所苦，下午進到醫院，傍晚5、6時過世。(本報系資料照片)

台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲

2022-10-17 09:45
台灣前立法委員黃義交。聯合報系資料照

黃義交人生精彩 緋聞案卻纏繞一生

2022-10-17 13:20
黃義交。本報系資料照

失去舞台和戀情想不開？黃義交哥們：當年他沒有生病

2022-10-17 16:29
前立委黃義交。本報系資料照片

黃義交生前受憂鬱症所苦 李鴻鈞：去年見到 他還很開朗

2022-10-17 10:39
黃義交（右）2012年尋求連任立委失敗，部分工作人員（左）難過落淚。(本報資料照片)

黃義交墜樓 檢方相驗出血性休克亡 前妻女兒領回遺體

2022-10-18 11:04

超人氣

更多 >
調查：至少1400名駐美華人科學家去年轉至中國大學

調查：至少1400名駐美華人科學家去年轉至中國大學
社安金工作點數 將調為1640元換取1點

社安金工作點數 將調為1640元換取1點
用這5個方法 讓家中電費月省100元

用這5個方法 讓家中電費月省100元
「去沙龍嗎」華婦遇殺豬盤痛失166萬 美去年網騙逾4億

「去沙龍嗎」華婦遇殺豬盤痛失166萬 美去年網騙逾4億
婆婆被賓客誤認是新娘 網友：逆天顏值太搶風頭

婆婆被賓客誤認是新娘 網友：逆天顏值太搶風頭