為愛翻譯 陳鵬仁說台語 與查克柏格無縫對話

AI協助英語、閩南語對話。

社群媒體 Meta 19日推出人工智慧 閩南語（福建話）口語翻譯系統，可將台灣人民慣用、但缺乏標準書寫形式的閩南語譯成英語，是第一個由人工智慧驅動為非書寫語言開發的語音翻譯系統，目標要使全世界用戶無論說出何種語言都能相互交流。負責這項計畫的陳鵬仁來自台灣，他「為愛翻譯」的初衷是希望他父親能夠用台語和任何人交談。

Meta官網說，人工智慧研究員陳鵬仁在台灣成長時說中文，但他70歲、已從工廠技術主管退休的父親陳聖獎來自台灣南部，主要說閩南語。

陳鵬仁說，父親聽得懂中文，但對較複雜主題進行溝通時，說中文會比較慢。中文與閩南語間，雖有關聯性卻也有不同。

陳鵬仁了解語言障礙會影響人們溝通，他希望父親能用閩南語和所有人溝通，因為那是父親用起來最舒服的語言。就是這個「為愛翻譯」的初心，他領頭開發新技術，進行閩南語和英語之間的翻譯。

19日登場的閩南語翻譯系統展示影音中，Meta創辦人兼執行長查克柏格用英語和說台語的陳鵬仁對話，經由機器人中介翻譯，無縫溝通。

在開發這套翻譯系統之初，由於閩南語沒有太多現成可用的語音資料庫，加上能以英語轉換為閩南語的翻譯人員很少，在收集文本、解譯資料，和訓練翻譯模型時困難重重。

陳鵬仁和Meta的研究人員利用「中文」作為中間語言，和會說閩南語的人緊密合作、確保翻譯正確，把閩南語轉為中文、再轉為英文，以兩組配對的句子透過機器學習進行比對訓練。

Meta的軟體工程師約書亞．楊（譯音）在推文透露，Meta的研究員採用三萬小時台劇作為翻譯文本。

台大電機工程學系副教授李宏毅參與的研究團隊，就收集1500小時的台灣鄉土劇資料。李弘毅說，過去若要讓ＡＩ將閩南語翻譯成英文，多採用督導式學習，先把台語翻譯成中文，再用中文譯為英文，Meta透過鄉土劇可聆聽大量閩南語訊號搭配字幕作對照，待ＡＩ對閩南語產生初步理解時，再適時給予資料提示，就能快速學會語言。

住在美國的陳鵬仁，也常教導女兒說台語，但因父母與女兒間的慣用語言不同，他說，「我希望，有一天我的女兒跟她的阿嬤可以用這項科技，各自用他們習慣的語言說話。」

Meta表示，在7000多種現存語言中，超過四成為口說語言，沒有標準或廣泛熟知的書寫系統，閩南語是其中之一。在中國大陸、新加坡 、馬來西亞和菲律賓等地，全球有逾5000萬人以閩南語溝通。

陳鵬仁和他的團隊成了早期使用人工智慧科技、為沒有正式書寫系統的語言建立翻譯系統的先驅。這也是Meta「通用語音翻譯器」計畫的一部分，即時把語音從一個語言翻譯成另一個語言，無需仰賴書面中介。