新聞評論／王必勝端補打大餐 成陳時中迴力鏢

疫情 指揮官王必勝19日公布，提供接種高端疫苗 且有出國需求的民眾，可接種一至三劑台灣核准專案輸入的疫苗，民眾除了須與前一劑間隔至少4周及12周外，還要出具電子機票或就學、工作證明等證明；看來，補打疫苗還不是普通麻煩，還不如花3500元作PCR來得乾脆。王必勝日前才說懷念陳時中 ，但補打新制一公布，恐怕再度挑起高端戰士對陳時中的仇恨值。

王必勝在疫情記者會中表示，考量台灣邊境管制措施逐漸放寬，國際間各式交流需求日益增加，經綜合評估後，指揮中心宣布自即日起，提供已接種高端疫苗有出國需求的民眾，可接種台灣核准專案輸入的疫苗，要接種的民眾要出具相關證明文件，至於接種劑次與間隔部分，接種高端疫苗以外廠牌第1至2劑視為基礎劑，需與前一劑間隔4週以上，第3劑視為追加劑，需再間隔至少12周。

換句話說，接種三劑高端疫苗的100萬民眾（即高端戰士），如果解封後想去日本，又不想花3500元作PCR，就必須要在出國前16周出具電子機票或就學、工作證明等證明才能打得到高端以外的國際疫苗；也就是說，即使今天開始打第一劑國際疫苗，最快也只能在112天後才出國。

可能有人會感到納悶，只不過是到日本玩幾天，竟要如此漫長的等待，還不如花3500元做PCR還比較省事，而之前打了三劑高端疫苗，豈不形同白打，這能不有氣嗎？

百萬高端戰士今日面臨的處境，其實早有預警，但前指揮官陳時中根本不當一回事，還金句連連回嗆說「打疫苗又不是為了出國？」「全世界又不是只有日本？」未料一語成讖，指揮中心如今真的要出國的高端戰士補打疫苗，而日本也是國人解封出國的首選；陳時中可能萬萬也沒想到，當時為了護航高端而逞的口舌之快，竟會在選戰關鍵時刻成了致命的迴力標。

疫情指揮中心日前盛大舉行「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」成立1000天活動，蔡英文總統、行政院院長蘇貞昌都與會，王必勝感性表示，這1000天是經過千錘百鍊走過，而前指揮官陳時中就帶領走了908天，「我想我們都會懷念他」，沒想到四天後王必勝端出程序繁瑣、漫長等待的補打大餐，讓民眾不得不再以高仇恨值模式來「懷念」陳時中。