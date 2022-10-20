台灣出境開放補打3劑 專家：高端等於無效

逾百萬民眾接種高端疫苗，想去日本，需檢具PCR採檢陰性報告，指揮中心提出補打方案，幫哈日的高端族群解套，但也遭批疫苗政策毫無邏輯。(本報資料照片)

日本 開放接種國際認證疫苗旅客入境自由行，但高端疫苗 不在認證名單，指揮中心指揮官王必勝昨宣布，即日起，接種高端疫苗者有出國需求，出具電子機票、就學或工作證明等證明文件，可補打接種一至三劑其他經專案核准輸入的疫苗；中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢表示，此舉等於宣告「高端疫苗無效」，打臉當初核發「緊急使用授權」（EUA）給高端的指揮中心。

王必勝說，施打高端者如因出國因素而需補打其他疫苗，除可接種同為次蛋白疫苗的Novavax外，也可混打mRNA疫苗（莫德納、BNT）；至於次世代疫苗則只能當作追加劑，若三劑均接種高端疫苗者欲接種基礎劑（第一劑、第二劑），則無法選擇打次世代疫苗。

如何計算高端接種者欲補打的接種劑次和間隔？王必勝表示，若接種其他廠牌為第一、二劑（基礎劑），需與前一劑間隔四星期（28天）以上；若接種其他廠牌為第三劑則視為追加劑，需與前一劑間隔至少12周（84天）。

如此計算，如需補打前三劑，需間隔16周（近四個月），赴日時才能免持PCR陰性報告，即便這一兩天補打第一劑，最快要到明年2月8日才能打滿三劑，確定趕不上明年1月底農曆春節假期。

王任賢指出，高端迄今仍未提出保護力數據，「再去計較基礎劑、追加劑，是沒有意義的。」指揮中心此舉等於不承認高端疫苗，當初根本不該核發EUA。王任賢反諷說，「指揮中心今天敢這樣宣布，也算有勇氣，應給予肯定」。

中國附醫副院長黃高彬則表示，施打新冠肺炎疫苗，過一段時間保護力就會消退，就算真打了六劑，不至於有安全性的疑慮；但指揮中心扣掉高端後計算補打疫苗數量的方式，等於是不承認高端疫苗的效果。

指揮中心統計，約100萬人第一劑接種高端疫苗，三劑都接種高端者約30多萬，但難以估計其中多少人計畫出國。

國民黨 立委洪孟楷要求衛福部向高端公司求償，衛福部長薛瑞元表示，如果符合求償法律要件，當然會求償，衛福部會再研究。

國民黨立委賴士葆痛批，表面上政府順應民意調整，實際上，如果前三劑都打高端者，補打完三劑國際認證疫苗至少要間隔近四個月，根本是糊弄一場。

不久前，指揮中心才強調「接種疫苗，不是為了出國」，前指揮官陳時中還說「全世界不只有日本」，為何政策急轉彎？王必勝只說，「對台灣民眾造成不便，就要用各種面向去解決問題」。