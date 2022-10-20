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1劑754元 高端撇暴利 意外曝單價

記者林海、林縉明／台北20日電
逾百萬民眾接種過高端疫苗，其中30多萬人打滿三劑，如求順利赴日，需再補打三劑其他廠牌疫苗，共計六劑。(本報資料照片)
逾百萬民眾接種過高端疫苗，其中30多萬人打滿三劑，如求順利赴日，需再補打三劑其他廠牌疫苗，共計六劑。(本報資料照片)

政府採購高端疫苗價格一直是個謎，政府官員都以商業機密為由三緘其口，但外界質疑聲浪不斷，對此高端昨發出聲明澄清沒有賺取暴利，但卻意外透露每劑採購價格。

高端昨天的聲明強調，累計已經投入達30到40億元(台幣，以下同)的研發及生產金額，且對照銷售金額，稱不上是暴利；但新冠疫苗累計銷售淨額為36.2億元，加上指揮中心是唯一的採購主，因此也曝光了外界一直想知道的每劑單價。

高端去年獲得指揮中心500萬劑訂單，扣除EUA核准後回饋贈送20萬劑後，以36.2億元銷售總額計算，每劑價格約754元，這金額符合當時陳時中擔任指揮官在立院備詢時說的「比750元高一點」。

政府與高端先前曾經多次表示，在拿到EUA之後，也可以出口到國外，特別是在海外以「免疫橋接」的方式進行三期臨床試驗，在東南亞、中南美市場發酵下，今年出貨量目標將挑戰1億劑。但即便高端已在巴拉圭取得EUA，但就連巴拉圭都沒有採購高端新冠疫苗，至今的出貨量就只有指揮中心的500萬劑。

此外，國民黨立委賴士葆質疑，根據高端公司年度報告顯示，一劑疫苗價格736元，但衛福部前部長陳時中今年3月備詢時稱，政府每劑採購約800多元，中間價差達100餘元，500萬劑價差就達5億元，價差到底被誰賺走？

薛瑞元表示，疫苗價格基於契約保密無法透露，這是契約保密項目，高端公司年報怎麼公布是高端的事情，他有守密的義務，若有不法事證可以送檢調，他沒有包庇，只是守密。

高端疫苗 EUA 陳時中

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